行山｜大雨後一星期內不宜入澗　專家建議行澗綑邊要帶兩種裝備

近日行山意外頻頻，先後有人綑邊及行澗出意外身亡，登毅戶外培訓總監吳銨洋認為遇難者忽視最重要的安全原則，建議參與這兩項運動的人穿助浮衣及戴頭盔。吳銨洋表示大雨後一星期都不宜入澗，呼籲大家本周末不要行澗。



綑邊遊奪命｜釣友橫洲直擊六旬漢獲救 嘆企石上「打卡」危險

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6月5日有六旬漢到西貢橫洲綑邊，懷疑被大浪拍打以致撞向礁石昏迷，命喪海中；6月8日，有中年女子在暴雨警告生效期間行橫涌石澗，於水潭游泳時被洪水沖走，翌日救援人員發現她的遺體。

行山婦疑瀑布下游泳被洪水沖走 專家：暴雨下犯險屬不智

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對於一周內兩宗致命意外，資深山藝教練吳銨洋認為遇難者忽視了最緊要的安全原則，他嘆：「去挑戰及體驗不是錯事，但一定要做足安全措施，清楚最基本的概念。橫涌那宗，看到傳媒所寫，她是自己走落水游水。唉！這種不是枉死。」在天氣惡劣及暴雨警告下，根本不應行澗。

吳銨洋認為，在山上一涉及有水的地方，應該多加警惕。他說：「要注意裝備，穿助浮衣及戴頭盔，安全措施永遠都是做多好過做少。玩澗的，要帶備頭盔，單車頭盔都可以，最好是攀岩用的頭盔。再高危些的綑邊，更加必須帶備頭盔及助浮衣。」

資深山藝教練吳銨洋表示，行澗及綑邊最好帶備頭盔及助浮衣。（鄭子峰攝/資料圖片）

去綑邊需要留意更多天氣資料，例如潮汐漲退、風向風速。吳銨洋說：「潮漲行就是『搵自己笨』，條路會變得很難行，又會少很多路線可以選擇。我以前跟過旅行隊去綑邊，一定會有隻快艇在附近護航，若有什麼意外，可以馬上來幫我們。最好有這些安全措施。」

如果去玩水的話，吳銨洋還會帶備浮條及防水袋，「我自己一定會帶一個可充氣的防水袋，浮得起的，而浮條更一定會帶，可以給小朋友用，亦可給另一些朋友浮水用。如果有朋友遇溺，你游去的話只會攬住一齊，如果有條長少少的浮條遞到給他，讓他自己穩定下來，那就好得多。」

連日下雨，吳銨洋表示就算接下來周日及周一天氣好轉，也不宜行澗。他說：「落完大雨一星期內都不要入石澗。泥土吸收雨水後，會慢慢再滲透出來；石澗上源有機會有樹枝阻礙水流，令洪水難以排走，當一刻儲水量夠，就會突然間湧下來。今個星期六日不要入澗，如果下周仍然長期落雨，下星期六日都不宜行澗，改一些簡單的路線。」