龍脊行山路線｜土地灣起步盡覽石澳美景 再上哥連臣山落小西灣
撰文：CATT’S BLOG
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周三吹南風，日間局部時間有陽光，天氣炎熱，翻查網誌，好久冇去過龍脊，就開線行龍脊，土地灣起步。
（出發日期：2022年6月1日）
早上在筲箕灣金記吃過早餐，搭9時18分開出9號巴士到土地灣下車，拍過合照四人一組，沿港島徑八段石級路上行，沿途可遠眺紅山半島、大潭一帶海灣，風景優美。上至第一個平位可休息一會，下望石澳一帶，左邊亦有不少石景可去看看。拍照後，沿脊前行好快就到打爛埕頂山，頂上的「肥標」好可愛，前行少許就見龍脊觀景台。
沿山脊下行，見到路牌，路牌後有林路上雲枕山及歌連臣山。上山路已開得好闊，以前要彎腰穿過竹林，現在好行得多，上行不遠已到達山頂。歌連臣山古名「風門山」，高海拔348米，人到齊就在山頂上大休。
▼按圖看清路線及沿途風景，由土地灣出發行龍脊👇👇👇
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休後，沿右邊林路下山，山路尾段較直，加上泥路有點濕跣，要小心慢行，好快就直下到達馬塘坳。在涼亭整理一下，再沿引水道前行接山徑下山，經龍躍徑出小西灣享用下午茶。是日路線不長，約8公里，但天氣悶熱，氣壓又低都頗累。
▼按圖看清路線及沿途風景，由哥連臣山落小西灣👇👇👇
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（部份相片取自隊友）
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