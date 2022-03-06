體育熱話｜跨性別泳手不再理會仇恨者　堅持自我劍指巴黎奧運

美國跨性別泳手Lia Thomas，在大學女子泳賽中經常領放對手並刷新紀錄，引發體壇爭議。

近日她在接受知名體育媒體《Sports Illustrated》訪問時表示希望得到外界尊重。



美國賓夕法尼亞州大學22歲游泳選手Lia Thomas，她在接受變性手術後，服用了一年的抗雄激素，去年末成功取得女子參賽資格。

她自去年參加多項大專泳賽，因經常領放對手、改寫多項女子校際紀錄，雖然做了性別重置手術，但被認為擁有男性體格及能力，對女性泳手不公，引起體壇爭議。

Lia Thomas去年曾以驚人的38秒領先獲得第二名的泳手，贏得大專女子1650碼自由泳。（Getty Images）

根據美國大學體育協會（NCAA）的規則，變性後的選手只要完成一年的睪酮抑制治療，便合資格參加比賽，Lia Thomas雖然受到各界批評，但她確實跟着規則走。

她日前接受《Sports Illustrated》訪問，終就連月來的爭議開腔：「答案很簡單，我不是男人，我是女人，變性者也應該像其他運動員一樣受到尊重。」

Lia Thomas接受變性手術後，服用了一年的抗雄激素，成功取得女子參賽資格。（網上圖片）

事實上，Lia Thomas所屬的美國賓夕法尼亞州大學女子游泳隊，一名女泳手的父親曾向美媒表達憤怒，他指女子泳隊大部分成員都對Thomas的加入感到不公。

校隊內外都出現不滿聲音，Lia Thomas說：「我只想向那些跨性別的孩子，以及年輕的跨性別運動員傳達一個訊息，『他們並不孤單』。」她坦言不知道未來的游泳生涯會是如何，惟她想堅持下去直到最後，「我想繼續比賽，做自己。」

「我想繼續比賽，做自己。」Lia Thomas說。（Getty Images）

儘管在社交媒體上受到網民攻擊，Thomas勸阻父母與朋友不要加入「戰爭」，她盡量保持低調，希望得到人們的尊重。「我是女人，與隊中的每一個成員一樣。」

她續說：「我不會再去理會那些仇恨者了，我一直把自己看作是普通的泳手，因為是做喜歡的事，所以會堅持下去。」

Lia Thomas希望能在巴黎奧運亮相。（Getty Images）

她並不特別渴望勝利或獎牌，「我僅是每天跳進水裏做到最好。」她最大夢想，與大部分運動員一樣，是游入2024年巴黎奧運。