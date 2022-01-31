變性「前女友」轟菲比斯不挺跨性別泳將　跨性別不配有基因優勢？

美國傳奇泳將菲比斯在日前的《CNN》專訪中，未表態支持跨性別運動員參賽，遭跨性別者的「前女友」Taylor Lianne Chandler砲轟「偽善」，「前男友」居然沒有站在同一陣線。



美國賓夕法尼亞州大學游泳女將Lia Thomas跨性別參賽，屢次刷新女子游泳紀錄而引起爭議。

退役名將菲比斯未有表態支持跨性別泳手。（Getty Images）

對此，28面奧運獎牌得主菲比斯說：「我從禁藥的觀點來說，大家都需要平等，這個情況很複雜，我相信每個人都該為自己的外表感到自在，但是我想所有的運動都應該要在公平下競技。」暗指由「男跨女」的選手，仍有基因上的優勢。

自稱是菲比斯前女友的Taylor Lianne Chandler，認為菲比斯的發言是偽君子。（IG）

20歲時變性為女性的Chandler其後在《Radar Online》批評這是雙重標準，更指菲比斯是偽君子，她認為該美國名將自己擁有強大的基因優勢，卻不支持情況類似的Lia Thomas，「菲比斯擁有6尺7吋的臂展、腳踝二重關節（關節過動症）、巨大的腳掌，他的身體可以閉氣比較久。」

Chandler認為菲比斯的巨大基因，如同跨性別者只是「基因比較強的女人」。（Getty Images）

這是支持跨性別參與女子賽事的慣常論點，他們認為基因和資源優勢一向存在於體育界，跨性別者只是「基因比較強的女人」，如同菲比斯是「基因比較強的男人」，沒有公平性的疑慮。

Chandler坦言：「感覺臉上被打了一巴掌。我感覺自己可以被愛，但卻不受尊重、沒資格加入女子賽事。」

Chandler自稱是菲比斯前女友，後者一直沒有公開承認。（IG）

49歲的Chandler出生時是雙性人，父母把他當成男生並給她取男性的名字，她後來選擇成為女性。菲比斯從未公開承認與她的關係，她在2015年向英國《鏡報》自稱是菲比斯前女友，並指二人在交友應用程式「Tinder」認識。