游泳｜NCAA廢除限制令跨性別選手「全力」出賽　改變美國奧運發展

美國跨性別泳手Lia Thomas在上月一泳賽中以38秒完勝對手後，引發體壇爭議。美國大學體育協會（NCAA）近日更新跨性別運動員規定，董事會投票決定廢除所有限制，改而交給各體育項目的總會來決定。簡言之即NCAA把該泳手的爭議丟給美國泳協、國際泳聯、國際奧委會（IOC）處理。



NCAA原本規定，男跨女的選手至少須以一年時間將身體的睪酮壓制到女性標準，才能參加女子賽事。據《ESPN》指出，Lia Thomas就讀的美國賓夕法尼亞州大學在周四發出聲明，指取得NCAA的支持，該泳手將會出戰3月的NCAA泳賽。

Lia Thomas上月在1650碼自由泳決賽拋離第2名的女泳手達38秒。（網上圖片）

NCAA在改制聲明中指出，在2010年就跨性別選手實施的所有規定將會廢除，交由美國泳協、國際泳聯以及IOC的條例決定。然而，由於美國泳協與國際泳聯都沒有跨性別相關限制，IOC在去年11月亦廢除了睪酮限制，導致在現行規定下，意味跨性別選手能以「全力狀態」參加女子泳賽。

NCAA改制，跨性別選手能在沒有睪酮限制下出戰比賽。（網上圖片）

據悉，美國將近80%奧運選手來自大學運動員，這次改制將衝擊新一代運動員。事實上，即使是跨性別支持者也不滿NCAA的舉動，他們認為NCAA應該主動保障跨性別人士的權益，如今丟給國際組織處理，反讓跨性別選手的未來充滿不確定性。

有指Lia Thomas所屬的大學泳隊，隊內士氣低落。（網上圖片）

Lia Thomas所屬的美國賓夕法尼亞州大學女子游泳隊，一名女泳手的父親向美媒《Fox News Digital》表達憤怒，他指女子泳隊大部分成員都對Thomas加入感到不滿，「她們不認同Thomas的做法，士氣十分低落。」他指女兒由5歲開始訓練，現在卻因跨性別泳手而失去機會，卻只能匿名表達不滿，以免被蒙上「恐跨」的標籤。

此外，近日有一名該校的匿名女學生對《OutKick》爆料，「隊中幾乎所有人都向教練抱怨過，但教練只為了贏得比賽，大家表面上幫Lia加油，都是假裝的。」

美媒Fox News Digital引述另一派的建議，把男子賽事更名為「開放（Open）」，女子賽事更名為「女性（Female）」，如此可以讓跨性別選手參加「開放」性別賽事。不過這種意見被認為是歧視跨性別者的人權，因為莉亞湯瑪斯要求自己被當成女性對待。賓州大學已經聲明全力支持莉亞湯瑪斯參賽，美國泳協也聲明完全遵照國際泳總的規定，他們相信國際泳總很快就會對此做出回應。