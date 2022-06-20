亞洲盃｜港足明年參賽 韓國宣布申辦 將面臨日本等多國競爭
撰文：高詩琦
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香港足球代表隊早前相隔54年再度打入亞洲盃決賽周，但在中國因疫情放棄主辦後，主辦國一直未有定案。
韓國足總周一（20日）宣布，將正式入標爭取承辦這項亞洲頂級賽事。
《韓聯社》報道，韓國足總宣布「將會在6月30日的申請限期前，就申辦2023年亞洲盃正式入標」，並已開始收集有興趣主辦賽事的城市申請。
韓國足總稱：「主辦亞洲盃，將能進一步刺激這個本已對足球十分狂熱的國家，同時可以改善足球基建和振興全國經濟。」韓國總統尹錫悅本月初亦曾要求韓國足協申辦賽事。
若然韓國成功主辦，將是自1960年來的第一次，但目前尚要面對多國競爭，報道引述韓國足總指，相信日本、卡塔爾、澳洲和阿聯酋都有興趣主辦，若由東亞國家爭得主辦權，相信會在2023年6月舉行賽事，若是西亞國家主辦，考慮到氣候因素，很大機會要待2024年1月才能舉行。
亞洲足協對於亞洲盃的球場座位數有一定要求，揭幕戰及決賽球場必需可容納最少5萬人，4強賽事球場需有最少4萬座位，8強及之前賽事則要最少2萬座位。
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