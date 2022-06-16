亞洲盃︱港足凱旋揭印度環境惡劣　酒店無王管　球員踢半場肚屙

香港足球代表隊寫下歷史新章，自1968年後再次殺入亞洲盃決賽周。然而港隊部份成員在比賽後確診，據今日返港的中場黃威透露，印度當地環境惡劣，防疫措施亦不嚴謹，形容旅程十分「艱辛」。



港隊於周二（14日）晚已離開印度飛往泰國，陣中效力東方龍獅及理文的成員歸隊備戰亞協盃分組賽，其餘球員原定今日經曼谷返港。

不過，足總今日凌晨指有9名球員及3名職員在泰國檢測時確診，有關人士正在泰國自我隔離。港隊最終僅剩8名球員返港，包括劉學銘、羅梓駿、杜馬思、黃威、鞠盈智、余在言、簡嘉亨及伍瑋謙。

港足部份成員返港，在機場拉起「香港隊勁揪」橫額。（袁志浩攝）

港隊今日下午在機場完成檢疫程序後步出接機大堂，在足總安排下手持印有「香港隊勁揪」的橫額合照，再隔着兩層鐵欄接受訪問。

今次3場外圍賽都正選上陣的中場黃威透露，確診隊友未有太多病徵、暫無大礙，惟形容在印度的旅程十分「艱辛」，當地防疫措施「一點也不嚴謹」。

「當地飲食跟生活模式跟我們不一樣，我們要用樽裝水擦牙洗臉，但仍水土不服，我也屙了3次，有隊友踢完半場要衝入廁所。外人又能隨意出入酒店，甚至在泳池旁舉辦婚禮，我們會跟一些沒戴口罩的人共用同一升降機。」

港足中場黃威透露球隊在印度的比賽環境十分惡劣。（袁志浩攝）

黃威指，今次比賽環境跟過往有很大分別，令球員十分擔心，「喉嚨有些許不舒服，也會立即做快測，怕自己中招」，幸全隊球員迎難而上，讓數周集訓跟付出沒有白費。

「很開心我們有機會一起集訓很長時間，加上一條心爭出線，是這次成功的關鍵。外人可能不覺得出線是『好大件事』，但有留意的人就會知道，50多年其實是很長時間，意義大得像在奧運拿到獎牌一樣。」

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港足出線後備受關注，黃威希望球迷能繼續支持港隊，相信這也有助推動球員進步。

港隊球員完成7日隔離後，料會先放假休息，然而球隊下月中將再有比賽，赴日本參與東亞錦標賽，硬撼中日韓，「這會是亞洲盃決賽周的預演，看看我們用新踢法對一線球隊時，有什麼不足。」