足球熱話｜普巴返鄉下如英雄降臨　個人紀錄片評分劣評如潮

保羅普巴離開曼聯後，據報再次以自由身加盟祖雲達斯。不過，在落實來季去向前，這位法國中場回鄉，到訪非洲國家畿內亞首都科納克里（Conakry），受到英雄式的歡迎，簡直如同國王出巡！



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29歲的普巴周二落機，抵達科納克里的機場，大批球迷接機，人山人海。普巴入鄉隨俗，也穿上當地的民俗服。普巴上車後，站在天窗位置，不斷向途人揮手。從網上片段所見，馬路上有大量電單車伴隨普巴的坐駕，而馬路兩旁更有數之不盡的球迷歡迎他。

雖然普巴在法國出世及成長，但他的父母是來自畿內亞，而普巴的兩位哥哥都在畿內亞出世，也是畿內亞國腳。普巴說：「我們只想要和平、尊重及進步。我們也希望非洲可以像歐洲一樣，向前進步，因為我們都擁有財富，還有很多愛與喜樂。這就是我們為什麼想進步，所以和平、和平、和平是需要的。」普巴在畿內亞會出席一場慈善賽，據報還會跟政府及體育組織的官員會面。

Paul Pogba received a hero's welcome to Guinea 🇬🇳❤️ pic.twitter.com/oVjMnDku6F — ESPN FC (@ESPNFC) June 21, 2022

普巴近期在串流平台亞馬遜日前正式推出個人紀錄片《The Pogmentary》，內容引起爭議，包括他跟曼聯及摩連奴的恩怨，惹起不少曼聯球迷的不滿，認為他一離隊就「爆大鑊」，不尊重球會。

在外國影評網IMDb，普巴個人紀錄片《The Pogmentary》只得1.2分。（網上截圖）

不知是因為拍得差，還是太多人不滿入面的內容，在外國影評網IMDb中，普巴紀錄片在10分為滿分的評分中，只得1.2分。據用戶的評分分佈，有佔2.3%的24人給予《The Pogmentary》滿分10分，但了多達93%的975人給予最低的1分，所以最後的加權平均分只得1.2分。