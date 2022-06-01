英超｜曼聯確認普巴離隊　本月底以自由身離開紅魔

曼聯官方宣布，29歲中場球員保羅普巴在本月底合約到期後，會以自由身離隊。



普巴是曼聯的青訓產品，16歲時就從勒哈弗爾加盟曼聯青訓學院，在各級梯隊體系內快速進步，在U18嶄露頭角後很快進入曼聯預備組。 普巴在2011年以主力球員身份，協助曼聯破紀錄奪得第10座青年足總盃冠軍。

普巴在本月底合約到期後，會以自由身離隊。（Getty Images）

但由於沒有足夠上陣時間，於2012年以自由身改投祖雲達斯。他於意甲銳變為世界上其中一位最佳球員，結果於2016年以破當時世界紀錄轉會費1.05億歐元重返紅魔。加盟後立即成為摩連奴麾下中場核心，回歸首季他代表球隊出場51次，入9球，並有6次助攻，助曼聯在2016/17賽季獲得了歐聯、聯賽盃和社區盾的小三冠。

之後兩個賽季，他也發揮不俗，2018/19賽季他幫助球隊獲得英超亞軍，個人也拿出了16球及11次助攻的生涯最亮麗數據。

普巴回歸曼聯6季，攻入39球。（Getty Images）

這位法國國腳在6季合共上陣226場，攻入39球，贏過歐霸盃、英聯盃後，表現開始不穩定，而且經常被球迷批評心態差勁和懶散，加上傷病頻頻出現，與主帥摩連奴的矛盾以後者的離隊告終，但此後普巴一直未回到最佳水平，只是偶有佳作。

普巴近年經常被球迷批評心態差勁和懶散。（Getty Images）

曼聯在聲明中表示，「球會所有人都祝願保羅繼續有成功的職業生涯，並感謝他為曼聯作出的貢獻。我們祝願他在接下來的旅程中一切順利。」