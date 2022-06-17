英超熱話｜普巴紀錄片揭與曼聯恩怨　兩度開新合約加薪也徒勞

法國球星普巴與曼聯在續約上多次周旋，惟雙方未能達成共識，最終再度分手收場。串流平台亞馬遜即將推出普巴記錄片「The Pogmentary」，《The Athletic》先睹為快，表示當中收錄普巴與去世經理人拉奧拿的一段對話，透露普巴與紅魔鬼的關係。



保羅普巴（Paul Pogba）今夏結束與曼聯6年的賓主關係，第2度離開奧脫福，如今仍未公布新東家。多間外國傳媒透露，普巴與祖雲達斯已經達成共識，接受一紙4年合約，即將強勢回歸意甲。

普巴與曼聯的恩恩怨怨，有望透過由亞馬遜即將推出的普巴紀錄片「The Pogmentary」一探究竟，《The Athletic》觀看後率先透露當中的精彩情節。

To the 10 years old Paul: “You made it!”

--

Au Paul de 10 ans : « Tu y es arrivé ! »

#BornReady #ThePogmentary @PrimeVideoFR pic.twitter.com/naHWcRer74 — Paul Pogba (@paulpogba) June 7, 2022

紀錄片中收錄普巴與經理人拉奧拿（Mino Raiola）去年夏天的一段電話對話，二人談及曼聯續約的問題。

普巴問：「曼聯有否再度開出合約？」拉奧拿回應：「有，他們（曼聯）十分想你留下來，但我認為這是不足夠，這已經不是金錢的問題，他們應該建立一個圍繞你而設計的計劃。」普巴十分認同：「如果你想一個球員留低，怎能夠無動於衷。」

普巴不止要新合約，而是希望要一支圍繞他的球隊。（資料圖片／Getty Images）

普巴未必是不想留低，惟在紀錄片末段，一句說話道破不續約曼聯的原因，「曼聯沒有立刻為我開出新合約，我要證明這已是個錯誤的決定，並向其他球會展示曼聯這個決定是錯誤。」

曼聯去年夏天已決心留住普巴，根據《天空體育》報道，曼聯曾經開出一紙逾29萬鎊周薪的合約，其後更再提升3.5%。不過，合約遲到，時機不對，再也留不住普巴了。

普巴再與奧脫福說再見。（資料圖片／Getty Images）

更多足球轉會消息：