普巴結束6年曼聯生涯　費格遜昔日一個形容詞意外命中︱足球熱話

曼聯周三（1日）宣布，29歲中場保羅普巴將以自由身離隊，一個有關費格遜12年前對普巴的評價再度引起關注，皆因其預言竟然命中。



普巴離隊消息一出，外國傳媒紛紛報道一件往事，原來早在2010年，即普巴17歲之時，時任曼聯領隊費格遜已曾評價這位法國小伙子，且分析獨到。

費格遜與2010年跟曼聯預備組球員合照，當年17歲的普巴是最上排右邊第三位。（Getty Images）

故事來自曾效力馬賽的守門員奧爾美達（Pascal Olmeta），他當年已成為青訓教練，並獲費格遜邀請，帶兩名小孩到曼聯試訓。奧爾美達透露，他跟費格遜午餐時，對方特別點名普巴，「他說普巴充滿潛質，會是位超凡、頂級的球員。」

然而，費格遜同時指出普巴的缺點，「他是個發夢的人（dreamer），如果沒有人在身邊替他指點方向，他永遠也不會達到這些成就。」

費格遜眼光獨到，對球員也十分了解。（Getty Images）

本是曼聯青訓出身的普巴，2012年以自由身轉投祖雲達斯，搖身一變成為新一代最佳中場，結果2016年以破當時世界紀錄轉會費1.05億歐元重返紅魔。

雖然普巴在這6個球季，曾助曼聯贏得歐霸、聯賽盃等錦標，但其表現十分飄忽，場上表現懶散，加上傷病頻頻；歷任主帥如摩連奴、蘇斯克查及蘭歷克，都無法將他「馴服」，足證費格遜預言有多準確。