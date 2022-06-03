英超｜普巴二度離隊曼聯蝕入肉　英媒踢爆竟有重磅「分手禮物」

曼聯日前證實，保羅普巴即將二度離隊。效力6年，普巴功勞不多，反而在社交網站上的發文及多次出走傳聞，或許更令「曼迷」留下深刻印象。縱然如此，英國《每日郵報》踢爆，曼聯將向普巴送上重磅的「分手禮物」。



保羅普巴（Paul Pogba）即將再度離開曼聯，這名法國國腳效力6季，縱然曾經贏過歐霸盃及聯賽盃，但他在場上的表現不時「懶懶散」，加上傷患﹑紀律問題及將帥不和等問題，留在「曼迷」腦海的，負面多於正面。

普巴結束6年曼聯生涯 費格遜昔日一個形容詞意外命中

曼聯確認普巴離隊 本月底以自由身離開紅魔

普巴二度離開曼聯。（資料圖片／Getty Images）

曼聯日前證實普巴離隊，並在聲明中祝福對方，原來還有實際行動。英國《每日郵報》透露，在普巴的合約條款中，列明這名法國國腳可獲378萬鎊的「忠誠金」。

曼聯青訓出產的普巴，大概是曼聯史上最失敗的收購。普巴2012年首度離隊，祖雲達斯僅支付150萬鎊的違約金。4年後，曼聯竟以破世界紀錄的8900萬鎊，把普巴帶回奧脫福，可惜這個重磅交易未能成功，普巴再度離隊，今次更加是自由身離開，曼聯的收穫是零。

「走先啦，係咁先啦，下次再玩啦！」（資料圖片／Getty Images）

相反，普巴或許是祖雲達斯的最佳收購，效力4季先後贏得意甲﹑意大利盃及意大利超級盃，捧盃捧到手軟，普巴更奠定世界級中場的地位。

精通轉會消息的記者羅曼奴（Fabrizio Romano）早前發文，透露普巴即將重投祖雲達斯的懷抱，《天空體育》同樣表示，普巴與「祖記」好事近，雙方即將簽下一紙3年的合約。倘若成事的話，祖雲達斯再度成為大贏家。

普巴在祖雲達斯的日子屢獲冠軍。（資料圖片／Getty Images）

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