足球轉會︱祖雲達斯力邀普巴回巢　簡拿華路大潑冷水：他毫無作用

普巴（Paul Pogba）與曼聯合約屆滿，又一次離隊在即，勢將重返都靈，重投讓他發光發亮的祖雲達斯懷抱。

意大利一代名將簡拿華路對此相當有意見，直指對方近年表現不濟，對祖雲達斯「根本無用」。



保羅普巴回到曼聯6年，無甚建樹。（Getty Images）

29歲的普巴為曼聯青訓產品，2012年約滿加盟祖雲達斯，4年間在意甲光芒四射，引來紅魔鬼2016年夏天以8900萬英鎊高價收購，重返奧脫福。然而6年以來，他一直未能發揮出預期中的水準，狀態飄忽不定，加上屢次與皇馬「調情」，忠誠度受質疑，球迷對他由抱有希望，漸漸變為失望，以至絕望。

坐擁隊中數一數二高人工，一度傳出曼聯開出重磅合約留人，最終確認離隊後，不少紅魔球迷均鬆一口氣，大有「送走瘟神」的感覺。曾經的球壇天之驕子，回復自由身後，說好的皇馬沒有出手，西班牙人眼中已鎖定另一法國中場曹亞文尼（Aurélien Tchouaméni），巴黎聖日耳門（PSG）同樣在搶這位22歲新星。

簡拿華路早前入場睇歐聯決賽，他近日評論普巴對祖雲達斯「毫無作用」。（Getty Images）

祖雲達斯人工不到曼聯一半

如此一來，普巴下一站最大機會是回到祖雲達斯。「轉會達人」意大利記者羅曼奴（Fabrizio Romano）稱，祖記向普巴開出一紙年薪800萬歐元長約，另加獎金，即約周薪15萬歐元。他目前在曼聯人工高達29萬英鎊（約34萬歐元），老婦人開出的周薪不到他在曼聯的一半。

簡拿華路接受意大利足球網媒Tuttomercatoweb訪問時談到此事，「普巴去祖記？但願我可以再次看到真正的普巴，那個首次加盟祖雲達斯的他。」曾效力祖記的他對普巴來投大潑冷水，「他必須尋回自己，他近幾季的表現無論對祖雲達斯或是法國隊都是毫無作用的。」