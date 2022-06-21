NBA｜勇士舊金山冠軍巡遊　居里以巴黎奧運金牌為目標

NBA總決賽勇士以場數4：2擊敗塞爾特人，周二（21日）在舊金山舉行冠軍巡遊時，手拿決賽MVP獎盃的居里（Stephen Curry）直指生涯尚未圓滿，接下來要攜教練卡爾（Steve Kerr）一同追逐下一個目標：奧運金牌。



居里在巡遊中再做出經典動作。（AP）

勇士今日在舊金山舉行冠軍巡遊，全隊上下均有出席，居里更是全家出動，決賽MVP獎盃隨身，感受封王的快樂。

當居里被主持人問到：「不知道FMVP能不能讓你生涯變完美？」時，居里直接表示不能，皆因他已經是想好下一個追逐的目標。「要在2024年和卡爾一起贏金牌才算完美，到巴黎，那是我要做的事。」一旁的教練卡爾也笑不攏嘴，相當開心。居里對卡爾的重要性不可言喻，卡爾自己也承認冠軍指環數目，直接與居里掛勾。

卡爾坦言自己的指環數與居里掛勾。（AP）

「你覺得你還可以贏多少枚指環？」主持人問道，卡爾也直接將「球」傳給居里：「居里還要打多久？」現時34歲的居里雖然已步入老將階段，但以他主要在外線生存的打法，退休年齡顯然可以延後，即使出戰2024年巴黎奧運也問題不大，加上卡爾將會接手成美國男籃主教練，這將會是兩師徒一起奪金的最好時機。

格連再次攻擊波士頓。（Instagram截圖）

居里大女兒Riley被求婚：

今日主角除了居里，大女兒Riley也有專屬紙牌，途中一個小男生舉着「Will you let her marry me?（你會讓她嫁給我嗎？）」似乎是跟居里對話，Riley隨即告訴媽媽，也害羞地向男生微笑揮手。

另一邊，K湯臣則頻頻發生「蝦碌」情況。

在開船出往巡遊途中，K湯臣驕傲地向IG直播的觀眾展示冠軍帽子，但戴上3秒後即被風吹走，全程被幾萬人見證，到現場時K湯臣只好用自己的船長帽子頂替。到了巡遊現場，K湯臣不單在失平衡時撞倒女途人，更在展現冠軍指環時失手掉到地上，他一臉尷尬但場面卻相當滑稽。

K湯臣「蝦碌」逐格睇：

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