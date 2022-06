NBA｜勇士舊金山冠軍巡遊　居里以巴黎奧運金牌為目標

NBA總決賽勇士以場數4:2擊敗塞爾特人,周二(21日)在舊金山舉行冠軍巡遊時,手拿決賽MVP獎盃的居里(Stephen Curry)直指生涯尚未圓滿,接下來要攜教練卡爾(Steve Kerr)一同追逐下一個目標:奧運金牌。



居里在巡遊中再做出經典動作。(AP)

勇士今日在舊金山舉行冠軍巡遊,全隊上下均有出席,居里更是全家出動,決賽MVP獎盃隨身,感受封王的快樂。

當居里被主持人問到:「不知道FMVP能不能讓你生涯變完美?」時,居里直接表示不能,皆因他已經是想好下一個追逐的目標。「要在2024年和卡爾一起贏金牌才算完美,到巴黎,那是我要做的事。」一旁的教練卡爾也笑不攏嘴,相當開心。居里對卡爾的重要性不可言喻,卡爾自己也承認冠軍指環數目,直接與居里掛勾。

卡爾坦言自己的指環數與居里掛勾。(AP)

「你覺得你還可以贏多少枚指環?」主持人問道,卡爾也直接將「球」傳給居里:「居里還要打多久?」現時34歲的居里雖然已步入老將階段,但以他主要在外線生存的打法,退休年齡顯然可以延後,即使出戰2024年巴黎奧運也問題不大,加上卡爾將會接手成美國男籃主教練,這將會是兩師徒一起奪金的最好時機。

格連再次攻擊波士頓。(Instagram截圖)

居里大女兒Riley被求婚:

今日主角除了居里,大女兒Riley也有專屬紙牌,途中一個小男生舉着「Will you let her marry me?(你會讓她嫁給我嗎?)」似乎是跟居里對話,Riley隨即告訴媽媽,也害羞地向男生微笑揮手。

另一邊,K湯臣則頻頻發生「蝦碌」情況。

在開船出往巡遊途中,K湯臣驕傲地向IG直播的觀眾展示冠軍帽子,但戴上3秒後即被風吹走,全程被幾萬人見證,到現場時K湯臣只好用自己的船長帽子頂替。到了巡遊現場,K湯臣不單在失平衡時撞倒女途人,更在展現冠軍指環時失手掉到地上,他一臉尷尬但場面卻相當滑稽。

K湯臣「蝦碌」逐格睇:

