乒乓球︱日本隊巴黎奧運選拔出新招　逼球手研究中國隊打法

日本乒乓球總會公布，將為2024巴黎奧運選拔時加入特別規則，對中國球手作針對性部署。



日本乒乓球隊在2020東京奧運，僅憑水谷隼及伊藤美誠在混雙贏得金牌；而於男團、女團及女單都屈居中國球手之後，男單更三甲不入。

有見及此，日本乒隊已視中國為下屆奧運最大對手。日本乒總日前宣布，就2024巴黎奧運選拔設立一條特別規則——若運動員能打贏排名中國世界排名前三位的球手，便會獲得額外積分。

中國乒乓球隊在東京奧運拿下4金3銀。（Getty Images）

新規例將於2023年1月30日日本乒乓球錦標賽結束後開始，至2024年1月21日期間所有國際賽中實行。選拔還會計算世錦賽、日本職業乒乓球聯賽等賽事的成績，最終積分最高的各兩名男、女球手，將代表日本出戰單打項目。

日本女單球手伊藤美誠。（Getty Images）

日本乒總常務理事宮崎義仁表示，是參考部分球手建議，並進行問卷調查後，才決定推出新規定。

「為了贏得奧運金牌，必須要打敗中國隊。所有人都要深入研究中國隊的前三名球手，這樣可更容易取得勝利，從而加速提升實力。」

不過，延期至2023年舉行的杭州亞運將不適用於此規定。而日本乒總也公布，早前在亞運選拔賽中獲勝的球手，將維持出戰杭州亞運的資格。