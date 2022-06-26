花坪頂行山路線｜青馬收費廣場上五鼓嶺 穿過大橋底上山尋花坪石
撰文：山水小組
出版：更新：
今日閒遊。夏天應該要閒遊了。昨日芒種，21日便是夏至。日照最長便是這個月。這幾天下載這十多年的網誌，看到一五年十一月去過花坪頂（又稱花瓶頂），之後便沒再去過了。花坪頂附近山頭不高，四周路線不算長。夏天最適合了。唯一問題是樹蔭少，但山頭十分開揚，還有海灣，應該有涼風，不致太辛苦。
（出發日期：2021年6月6日）
今早在青馬收費廣場起步。因為只遊花坪頂路程短，五鼓嶺就在附近。在巴士站右邊那個小山嶺便是，於是順道去五鼓嶺。
從巴士站上五鼓嶺，要經隧道橫過青嶼幹線。今日想走多一點路，便覓路去大青洲，然後在西坡上五鼓嶺。這環境一般地圖都不會清楚顯示路徑。走到對面巴士站盡頭，就在行政大樓旁邊，一個車路出口左側，找到一條很窄的通道。
▼按圖看清路線介紹及沿途風景，青馬收費廣場起步上五鼓嶺👇👇👇
+40
接回水泥村徑，轉左落草灣，從大橋下的大轉起，經二轉、三轉，四轉尾，之後便是草灣。
▼按圖看清路線介紹及沿途風景，前往草灣👇👇👇
+17
離開那個私人沙灘，走山徑上花坪頂。
▼按圖看清路線介紹及沿途風景，上落花坪頂👇👇👇
+39
今日閒遊大約9公里，路徑落差不大。到欣澳站乘地鐵去荔景午飯。
🏃🏽♂01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談🏃🏾♀
🏃🏽♂行山前先睇路線片：咖喱山行山攻略🏃🏾♀
🏃🏽♂立即訂閱01體育Youtube頻道，了解更多行山及體壇資訊🏃🏾♀
西貢行山｜北潭凹起步連登牛耳石山雞公山 行麥理浩徑三段要小心西貢行山｜上雷打石山享受隱世草地 避開人潮訪小教堂充滿驚喜尋柏架山將軍石僧人石 上畢拿山再行懸空棧道｜港島行山路線港島行山｜鰂魚涌樹林研習徑短程近市區 觀賞植物兼睇戰時爐灶龍脊行山路線｜土地灣起步盡覽石澳美景 再上哥連臣山落小西灣沙田行山｜火炭起步登狗肚山俯瞰海景 上鹿山巧遇神秘洞穴
【本文獲「山水小組」授權轉載。】