花坪頂行山路線｜青馬收費廣場上五鼓嶺　穿過大橋底上山尋花坪石

今日閒遊。夏天應該要閒遊了。昨日芒種，21日便是夏至。日照最長便是這個月。這幾天下載這十多年的網誌，看到一五年十一月去過花坪頂（又稱花瓶頂），之後便沒再去過了。花坪頂附近山頭不高，四周路線不算長。夏天最適合了。唯一問題是樹蔭少，但山頭十分開揚，還有海灣，應該有涼風，不致太辛苦。

（出發日期：2021年6月6日）



今早在青馬收費廣場起步。因為只遊花坪頂路程短，五鼓嶺就在附近。在巴士站右邊那個小山嶺便是，於是順道去五鼓嶺。

從巴士站上五鼓嶺，要經隧道橫過青嶼幹線。今日想走多一點路，便覓路去大青洲，然後在西坡上五鼓嶺。這環境一般地圖都不會清楚顯示路徑。走到對面巴士站盡頭，就在行政大樓旁邊，一個車路出口左側，找到一條很窄的通道。

▼按圖看清路線介紹及沿途風景，青馬收費廣場起步上五鼓嶺👇👇👇

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接回水泥村徑，轉左落草灣，從大橋下的大轉起，經二轉、三轉，四轉尾，之後便是草灣。

▼按圖看清路線介紹及沿途風景，前往草灣👇👇👇

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離開那個私人沙灘，走山徑上花坪頂。

▼按圖看清路線介紹及沿途風景，上落花坪頂👇👇👇

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今日閒遊大約9公里，路徑落差不大。到欣澳站乘地鐵去荔景午飯。

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【本文獲「山水小組」授權轉載。】