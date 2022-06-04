西貢行山｜北潭凹起步連登牛耳石山雞公山 行麥理浩徑三段要小心
撰文：CATT’S BLOG
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偏東氣流正影響廣東沿岸，周初大致多雲有驟雨，吹和緩東南風，小組山線安排麥徑三段，到嶂上高原、雞公山，北潭凹起步。
（出發日期：2022年5月25日）
早上搭車到西貢時下了一陣雨，在西貢全記吃過早餐後雨又停了，搭9時20分開出的94號巴士入北潭凹。
在北潭凹公廁前整理過後，開始起步，四人一組走麥理浩徑第三段，沿長長石級路上行，途經牛耳石山到嶂上高原，走環山徑經畫眉山下榕北走廊，岔口上雷打石下石坑坳大休。
▼按圖看清路線及沿途風景，沿麥徑三段上行途經嶂上高原👇👇👇
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休後，續走麥徑上399米高的雞公山，拍照後沿林徑下山出水浪窩。今日走了10公里，全程沒有下雨挺舒服，約5小時走畢全程。
▼按圖看清路線及沿途風景，走麥徑上雞公山👇👇👇
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（部份相片取自隊友）
【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】