英甲｜打比郡未見曙光領隊朗尼請辭　上季被扣21分戰至季尾降班

打比郡領隊朗尼宣布辭職。



英甲球會打比郡發表聲明，證實朗尼通知球會的破產管理人，他決定辭去領隊職務。36歲的朗尼說：「在整個夏天，我一直密切關注打比郡易主的發展。我今日會見了破產管理人，通知他們我的決定，是時候離開球會。他們非常努力地嘗試說服我改變主意，但我已經下定決心。」

打比郡由去年9月起接受破產保護，合共被英冠賽會扣減21分，要以負分而戰，但在朗尼的帶領下，他們一直沒有放棄護級，踢到球季餘下3輪比賽時，才宣告護級失敗，降落英甲。

朗尼辭去打比郡領隊。（Getty Images）

「我在球會這段日子就像坐過山車，有高有低，但不得不說，我很享受這個挑戰。」朗尼在2020年加盟打比郡，最初擔任球員兼教練，後來領隊高古下台，朗尼頂上成為球員兼領隊。在2021年，朗尼宣布掛靴，專注執教打比郡，至今離隊。

「就我個人看法，我覺得球會需要由一個充滿活力的人帶領，不被過去18個月所發生的事影響。我會懷住極大的驕傲及深刻的感情，銘記在打比郡的時光。我要多謝所有工作人員、球會，當然還有球迷的大力支持。我永遠不會忘記你們，希望在不久的將來，可以在一個開心一點的時刻再見。」

打比郡的破產管理人發言人對朗尼的決定感到失望，並表示曾盡力說服他留下來，但理解他的離開；發言人還大讚朗尼上季帶隊的表現及態度，感謝他的貢獻，祝福他及家人未來安好。