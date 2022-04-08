足球熱話｜朗尼回應C朗「妒忌者」留言　提及一個人名有弦外之音

C朗拿度及朗尼的口水戰持續，「花生指數」急升！

打比郡領隊朗尼周四在記者會上回應C朗稱他為「妒忌者」的留言，他直言承認C朗沒有說錯，除了美斯之外沒有一個球員不妒忌C朗。



C朗及朗尼曾經是曼聯名震一時的前鋒拍檔。（Getty Images）

口水戰源於朗尼在電視節目中認為曼聯不應簽回C朗，他指C朗回歸影響了曼聯的更新換代，他說：「C朗入到波，季初在歐聯入過重要的入球，還有熱刺上演帽子戲法。不過，如果你看看球會的未來，你需要年輕、有渴望的球員，在未來兩三年提升曼聯的實力。他已經不是二十多歲時的那個球員，這就是足球世界。他的確有門前威脅，但曼聯需要更多年輕及有渴望的球員。」

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及後，朗尼將他跟主持加歷查主持節目的照片放上Instagram，引來C朗的留言，他留了兩個字「兩個妒忌的人（Two jealous）」，而C朗的回覆已經有超過20萬網民讚好。

朗尼上節目大談對舊東家看法，其後把與加歷查的照片上載到IG。（Instagram）

C朗在朗尼的社交網站上留言，一句「兩個妒忌的人」吸引逾20萬網民讚好。（Instagram）

現任打比郡主帥的朗尼在周四出席賽前記者會，被問到有沒有看到C朗的留言，他回答：「我早上看到了。我想說的是，在地球上沒有一個足球員不妒忌C朗。看看他的職業生涯，他贏過的冠軍，他賺到的錢……還有他的6塊腹肌及身體。我覺得除了美斯之外，人人都會妒忌C朗。」

朗尼提到，C朗的腹肌都令他妒忌。（Getty Images）

C朗及美斯是現今球壇最大的宿敵，前者是5屆金球獎得主，但後者就贏了7屆。朗尼雖然明讚C朗，但最後突然提及美斯的名字，似乎有點弦外之音，難道朗尼想暗示C朗不如美斯？