曼聯名宿、打比郡領隊朗尼(Wayne Rooney)在困境中對球會不離不棄,英國打比市政府議員動議向他頒發榮譽「打比市自由意志」(Freedom of the City of Derby)。



英國媒體《打比郵報》報道,動議由保守派議員夏斯素(Steve Hassal)發起、另一保守派議員施美奧(Jonathan Smale)和議,打比市政府將在5月25日舉行特別會議,讓議員就動議表態,若順利通過,朗尼便可獲頒「打比市自由意志」,這項榮譽是用以頒發予對於打比市有特殊貢獻的個人或軍方部門。

由於目前打比市政府由保守派佔大多數議席,預計朗尼獲頒榮譽的機會甚高。

打比郡在遭扣去21分聯賽積分、失去大部分主力後,仍能為護級戰至最後。(Getty Images)

動議中提及應向朗尼頒發榮譽的原因,指出打比郡足球會無論是歷史價值、或是對於整個城市而言都十分關鍵,然而近年卻經歷了前所未有的困難,指的是打比郡近年因班主經營不善陷入財困,上半季已因財務問題一共遭扣去21分聯賽積分,一度以「-3」的誇張積分排在榜尾。

及後更因球會遭行政接管,打比郡無法與球員續約或簽人,並瀕臨破產,單是1月轉會窗已有9名球員離隊,但朗尼領導之下球隊並未放棄,季中一度踢出佳績,然而最終仍於4月提早降班,來季需出戰英甲。期間盛傳朗尼曾獲季中易帥的母會愛華頓邀請「見工」,惟他拒絕。

朗尼在球員年代毁譽參半,但他在打比郡扮演關鍵角色,深受尊敬。(Getty Images)

接下來,動議再解釋朗尼在事件中的重要性:「在這一切都飽受威脅的時候,朗尼對球會的忠誠、支持和決心卻是堅定不移,在許多人都會選擇離開、轉去其他情況沒那麼複雜的環境時,他對於球會和球迷卻是絕對地付出。朗尼為打比郡球會、球迷和城市展現了他的誠信、熱情和忠心。」

「打比市要向朗尼表示衷心的感謝,為了對這份感恩之情予以肯定,我們希望向他頒發我們最古老、且最高的榮譽,好讓我們能驕傲地說朗尼是我們的一份子、是一個打比郡人。」打比郡的賣盤程序目前仍在進行中。