足球熱話｜朗尼虎父無犬子 長子U12為曼聯單季炮製84球
撰文：趙子晉
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朗尼貴為曼聯史上入球王，他的長子Kai亦能遺傳父親的入球能力。「朗尼仔」在2021/22球季，出戰12歲以下組別的他交出驚人的成績表，獨力炮製84球。
曼聯名將朗尼（Wayne Rooney）的長子「Kai仔」早前加盟曼聯青年軍，跟隨父親的步伐，更在U12「曼市打吡」展示射術，左腳妙射收死對方門將。
小朗尼盡得父親真傳，在今季U12賽事中，全季攻入驚人的56個入球，他亦具備造就隊友的能力，交出28個助攻，全季獨力炮製84個入球。
曼聯U12隊梯隊不乏熟悉名字，除了小朗尼，還有小C朗（Cristiano Ronaldo Jr.），兩名名將之後更曾經在同一仗攜手建功，助球隊擊敗西布朗U12。
朗尼之前談及兒子：「他很勤力，明顯地繼續踢足球。他去了曼聯試腳，令教練留下深刻印象，跟住他簽了約，我為他感到高興。他其實有很多選擇，可以去其他球會，但他決定要加盟曼聯。這是他的決定，不是我的。」
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