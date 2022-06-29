轉會情報｜曼聯首簽竟非迪莊！出手搶購左閘　已跟飛燕諾達成協議

曼聯今夏第一簽不是法蘭基迪莊！英國《天空體育》報道，曼聯突然出手羅致飛燕諾左閘杜維爾馬拉西亞（Tyrell Malacia），並已經與飛燕諾就轉會費達成協議，待球員同意合約條款及通過體測，交易便會完成。



曼聯昨日加速收購馬拉西亞，向飛燕諾開價1500萬歐元基本轉會費，附加200萬歐元按表現而定的條款。飛燕諾體育總監晏尼臣（Frank Arnesen）說：「已經與曼聯達成協議，現在就等馬拉西亞決定。如果他同意，轉會曼聯就即將發生。」

馬拉西亞月初代表荷蘭踢歐國聯對威爾斯。（Getty Images）

22歲的馬拉西亞出身自飛燕諾青年軍，踢過不同年齡組別的荷蘭小國腳，去年起入選大國腳，踢過荷蘭正選。雖然曼聯領隊坦赫格未曾跟他合作，但在以前執教阿積士時，已多次考察馬拉西亞，十分欣賞他的速度、位置感、高攔截率以及把握空位進攻的能力。

曼聯之所以突然出手，因為再慢一步就遲了！法甲的里昂都對馬拉西亞有興趣，開出1300萬歐元基本轉會費加200萬歐元浮動條款，已獲飛燕諾接納，但馬拉西亞尚未同意加盟里昂。

曼聯截里昂糊，搶購馬拉西亞。（Getty Images）

值得一提，馬拉西亞與曼聯今夏頭號目標法蘭基迪莊同屬一間經理人公司HCM Sports Management，雲迪碧克及域陀連迪洛夫也是這間公司的客戶。得飛燕諾同意後，曼聯已經直接跟馬拉西亞的經理人商談合約。報道稱，馬拉西亞屬意曼聯，希望與坦赫格合作，相信他會拒絕里昂。

昨日多間傳媒披露，曼聯與巴塞就迪莊的轉會大致達成協議，基本轉會費為6500萬歐元，雙方還要商討浮動條款，總額可能高逾8000萬歐元。英國《BBC》稱，雙方還有重大的問題要解決。就轉會進度而言，馬拉西亞很可能會比迪莊快落實加盟曼聯，成為坦赫格首簽。