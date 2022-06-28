英超｜坦赫格首課曼聯操練 有位小將提早銷假 消息：氣氛有活力
撰文：顏銘輝
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曼聯昨日開操，也是新領隊坦赫格的首課操練。坦赫格在開操前兩小時抵達卡靈頓訓練基地，與不同的人見面，到下午與一隊及U21球員訓話數分鐘，之後主持結合足球及跑步的訓練，部分球員留到下午4時後才離開。
英媒引述曼聯內部消息指，更衣室氣氛充滿活力，人人都渴望參與操練。
坦赫格在昨日早上8時就來到訓練基地，球員在9時左右陸續到達，其中最早到的包括迪基亞、湯希頓、菲爾鍾斯、班頓威廉斯、勞基梳爾及雲迪碧克。後來，安東尼馬迪爾、查頓辛祖、雲比沙卡等也抵達。
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在6月沒有參加國際賽的球員，都在昨日報到，開展新球季的訓練。值得一提的是阿根廷小將加拿祖（Alejandro Garnacho），雖然他有踢國際賽，代表阿根廷小國腳，但他提早銷假，昨日歸隊。包括U21的球員，約20人參加坦赫格首操。
在早上，球員先接受例行的身體檢查及體能測試；到下午，他們來到草地，接受首課訓練。曼聯領隊坦赫格和兩位助教雲達加格（Mitchell van der Gaag）及麥卡倫主持。他召集了一隊及U21的球員，訓話數分鐘，簡單介紹自己及訓練。接着，球員接受一課結合有球及跑步的操練，這課訓練時間超過2小時。
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有些球員早上9時前已到，留到下午4時後才離開。英國《每日鏡報》引述曼聯內部消息：「整個地方真的充滿活力，每個人都渴望地去訓練。坦赫格在訓練場上滿場飛，會見了很多人，然後才開始下午的訓練。開操總有例行的程序，包括體能及健康檢查，跟住下午就開有球訓練。」
之前有報道稱，坦赫格看過曼聯上季的表現，認為球隊在體能及訓練上皆有問題。
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