英超轉會｜曼聯兩目標操練無影有玄機？坦赫格昔日副手成最大阻力

自坦赫格上任曼聯主帥後，屢次與不同的阿積士球員扯上關係，可惜只聞樓梯響，至今仍未有新兵來投。

阿積士日前在新帥舒路達帶領下開操，曼聯的兩大目標安東尼及祖利安添巴同樣無影，難道是曼聯擴軍終有好消息？



當坦赫格（Erik ten Hag）入主曼聯後，「阿積士系」球員經常傳聞「入魔」，不論是舊將法蘭基迪莊或現時效力的安東尼，但至今結果仍是一樣，「得個講字」，曼聯今夏仍然未簽入任何球員。

坦赫格離開阿積士後，昔日副手舒路達（Alfred Schreuder）接掌兵符，這支荷甲班霸日前開操，卻不見巴西翼鋒安東尼及後衛祖利安添巴（Jurrien Timber）的蹤影，無獨有偶，二人皆是盛傳曼聯有意羅致的對象。

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舒路達（右）帶領阿積士進行首節操練。（阿積士官網截圖）

祖利安添巴早前代表荷蘭國家隊出戰歐國聯，其後向球隊請假，希望有足夠時間休息，故此缺席首節操練。至於安東尼，他未入選巴西國家隊，阿積士亦沒有透露他缺席的原因，令人懷疑是否與這名巴西翼鋒的未來有關，難道是處理加盟曼聯的事宜？

安東尼缺席開操，但阿積士未有公布原因。（資料圖片／Getty Images）

安東尼缺席原因至今不得而知，但阿積士主帥舒路達早已明言，即使面對舊上司坦赫格亦「冇面畀」，將會極力游說麾下留隊：「我們想安東尼留隊，這一點十分清晰，他與球隊的合約直至2025年，我們非常希望與他繼續合作，他本人也知道。」

祖利安添巴因為早前出戰國際賽，而向球隊請假。（資料圖片／Getty Images）

對於添巴留隊與否，舒路達同樣信心滿滿，「我與祖利安溝通過，我預料他將會留隊。添巴是聰明人，他知道什麼對他最有利，對他的職業生涯最有幫助」。添巴希望入選荷蘭國家隊出戰卡塔爾世界盃，他在阿積士有穩定的上陣時間，對爭取表現有莫大幫助。

舒路達對麾下留在阿積士甚有信心。（阿積士官網截圖）

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