轉會情報｜曼聯與巴塞同意迪莊基本轉會費 仍要商討表現相關費用
撰文：顏銘輝
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英國《BBC》及《天空體育》等媒體報道，曼聯及巴塞隆拿就法蘭基迪莊的轉會接近達成協議。
《天空體育》收到消息指，兩間球會已經大致同意（broad agreement）迪莊的轉會，相信基本轉會費為6500萬歐元，再加上與表現相關的浮動附加費；曼聯及巴塞還要商討細節，仍有工作未完成，但雙方對達成交易的信心愈來愈大，至於迪莊的個人合約條款相信不是問題。
BREAKING: Manchester United are close to agreeing a deal with Barcelona for midfielder Frenkie de Jong 🔴 pic.twitter.com/MmtDYabWPf— Sky Sports News (@SkySportsNews) June 28, 2022
《BBC》亦有相似的報道，指雙方大致同意6500萬歐元的基本轉會費用，洽談正循積極方向發展，但球會的消息稱，轉會尚未落實，還有重大的問題要解決（still significant issues to work through）。
另一體育媒體《ESPN》亦報道了這個消息，曼聯及巴塞同意迪莊的基本轉會費為6500萬歐元，加上附加費的話可能高逾8000萬歐元，但兩間球會還要商討這些浮動條款的細節。
曼聯有信心，迪莊可以成為新帥坦赫格治下的首名新兵。二人早於阿積士年代已合作，2019年打入歐聯四強，大有機會故劍重逢。
Man United have made a breakthrough in their bid to sign Frenkie de Jong with an initial fee now agreed with Barcelona, sources have told ESPN. pic.twitter.com/TRZ38IGMo8— ESPN FC (@ESPNFC) June 28, 2022
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