轉會情報｜曼聯冗員獲富咸出價千萬招手　費格遜子弟兵近年變人球

英國《BBC》報道，富咸出價860萬鎊，求購曼聯的巴西中場安達斯彭利拿。



彭利拿在曼聯苦無機會。（Getty Images）

英國《每日郵報》的消息指，富咸為彭利拿開出基本轉會費860萬鎊，若果表現符合條款，費用可達1100萬鎊。

26歲的彭利拿出道後像人球，在曼聯的上陣機會不多，4次被外借出去，踢過CF格蘭納達、華倫西亞及拉素，現正被借到巴甲的法林明高。他與曼聯的合約至2023年屆滿，還有一年續約選項。

彭利拿在2015年獲續約，時任領隊是雲高爾。（Getty Images）

這宗轉會很大程度取決於彭利拿的態度，視乎他想留在巴西，或為富咸踢英超，還是留隊曼聯在坦赫格面前爭取表現。《BBC》指，彭利拿看來不在新帥坦赫格的計劃之中，《每日郵報》稱曼聯願意聽取任何對彭利拿的報價，不排除割價求售。

彭利拿現被外借到法林明高。（Getty Images）

彭利拿在曼聯的日子比起現在大部分一隊成員都要久，他是由費格遜親自說服，在2012年從燕豪芬加入曼聯青年軍，當年他只是16歲。包括青年軍的日子，他已經在曼聯10年。彭利拿在14/15球季贏得曼聯預備組最佳球員，開始獲得一些一隊上陣機會，但始終未能站穩正選，甚至連輪換也不算是。