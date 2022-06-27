轉會情報｜曼聯冗員獲富咸出價千萬招手 費格遜子弟兵近年變人球
撰文：顏銘輝
出版：更新：
英國《BBC》報道，富咸出價860萬鎊，求購曼聯的巴西中場安達斯彭利拿。
英國《每日郵報》的消息指，富咸為彭利拿開出基本轉會費860萬鎊，若果表現符合條款，費用可達1100萬鎊。
26歲的彭利拿出道後像人球，在曼聯的上陣機會不多，4次被外借出去，踢過CF格蘭納達、華倫西亞及拉素，現正被借到巴甲的法林明高。他與曼聯的合約至2023年屆滿，還有一年續約選項。
這宗轉會很大程度取決於彭利拿的態度，視乎他想留在巴西，或為富咸踢英超，還是留隊曼聯在坦赫格面前爭取表現。《BBC》指，彭利拿看來不在新帥坦赫格的計劃之中，《每日郵報》稱曼聯願意聽取任何對彭利拿的報價，不排除割價求售。
彭利拿在曼聯的日子比起現在大部分一隊成員都要久，他是由費格遜親自說服，在2012年從燕豪芬加入曼聯青年軍，當年他只是16歲。包括青年軍的日子，他已經在曼聯10年。彭利拿在14/15球季贏得曼聯預備組最佳球員，開始獲得一些一隊上陣機會，但始終未能站穩正選，甚至連輪換也不算是。
英超｜曼聯豪氣不再 英媒爆今夏轉會預算 馬古尼驚變交易籌碼足球轉會｜C朗不滿曼聯現狀 車路士羅馬齊招手 紅魔鬼這樣回應英超轉會｜曼聯兩目標操練無影有玄機？坦赫格昔日副手成最大阻力轉會情報｜迪歷特續約談判破裂要求離開祖記 傳曼聯有意出手招攬英超｜蘭歷克唔做曼聯顧問原因曝光 坦赫格拒絕面談交接領隊工作英超熱話｜曼聯新隊長誰屬未有定案 般奴一個舉動贏民心轉會情報｜曼聯CEO約前輩高人共晉午膳 阿積士審慎放人拒被拆骨英超轉會︱曼聯終有今夏第一簽 不是迪莊而是阿積士小將英超轉會︱艾歷臣希望留在倫敦 曼聯又食檸檬增兵再遇挫折