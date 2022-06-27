英超｜曼聯豪氣不再　英媒爆今夏轉會預算　馬古尼驚變交易籌碼

曼聯CEO阿諾特早前「落區」，在酒吧與「曼迷」們展開激烈的對話，豪言在收購法蘭基迪莊方面，錢根本不是問題。

阿諾特在球迷面前的「大口氣」，或許只是場面話，英國《太陽報》透露，曼聯新帥坦赫格只得1億鎊的轉會資金。



曼聯今夏轉會市場處處碰璧，屢屢與「阿積士系」球員扯上關係，惟至今仍然一無所獲，盛傳老大哥C朗拿度因此而感到不滿，近日更瘋傳他再度離開奧脫福。

阿積士舊將法蘭基迪莊（Frenkie de Jong）盛傳是新帥坦赫格的頭號目標，曼聯與巴塞隆拿在轉會費上多次來回，依然未能達成共識。英國《太陽報》日前驚傳，巴塞要求哈利馬古尼成為交易籌碼之一，但曼聯方面已經拒絕。

哈利馬古尼驚傳成為收購迪莊的交易籌碼之一。（資料圖片／Getty Images）

曼聯以往在轉會市場絕不吝嗇，不少重磅交易亦是來自紅魔鬼，但一分錢不等於一分貨，普巴及盧卡古等天價收購，最終都是黯然離隊。曼聯CEO阿諾特（Richard Arnold）早前落區會見球迷，坦言豪花10億鎊亦是「得個桔」，並指不希望重蹈覆轍。

曼聯CEO酒吧密會球迷片段瘋傳 大談轉會進度：錢不是問題

曼聯CEO阿諾特坦言不希望球隊繼續成為大花筒。（資料圖片／Getty Images）

有錢都要用得其所，《太陽報》表示若果曼聯未能賣走馬迪爾及拜利等球員的話，坦赫格今夏只得1億鎊的轉會資金，不能如以往般豪氣。阿積士的安東尼及祖利安添巴（Jurrien Timber）盛傳是曼聯的目標人物，阿積士分別叫價6900萬鎊及5100萬鎊，加上迪莊，這1億的轉會費沒有可能「打包」3名球員到奧脫福。

曼聯兩目標操練無影有玄機？坦赫格昔日副手成最大阻力

曼聯今夏盛傳只得1億鎊的轉會資金，考考新帥坦赫格的功力。（資料圖片／Getty Images）

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