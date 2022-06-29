傳中國有意申辦2030年世界盃 內媒向中國足協打探：沒有聽說過
撰文：顏銘輝
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近日有西班牙傳媒披露，中國有興趣申辦2030年世界盃。雖然暫時未有官方證實或否認這個消息，有內地傳媒向中國足協內部人士打聽，沒有人聽聞此事，甚至有人感嘆：「現在中國男足成績這樣，申辦世界盃？」
內地《北京青年報》記者嘗試向中國足協查證申辦世界盃這個消息的真偽，部分人不約而同地回應「沒有聽說過此事」，還有中國足協的內部人士向記者感嘆：「現在中國男足成績這樣，申辦世界盃？」
西班牙財經媒體《vozpopuli》早前報道，聲稱從可靠的消息來源得悉，中國有意競爭2030年世界盃主辦權。報道解釋，中國一直希望國足再次躋身決賽周，但靠外圍賽打入去恐怕難以如願，而且很多世界盃的贊助商都是來自中國。
就算中國真的有意申請，成數亦不高。國際足協一直希望各大洲輪流主辦世界盃，今年是亞洲的卡塔爾，下屆是中北美洲的美國、墨西哥及加拿大合辦，如果只隔一屆又回到亞洲主辦，相信可能性不大。
不少國家曾表示有意競逐主辦權，打算獨自承辦的有非洲的摩洛哥，而在南美洲方面，烏拉圭、阿根廷、巴拉圭及智利打算合辦；至於在歐洲方面，葡萄牙及西班牙計劃聯合主辦，另外羅馬尼亞、希臘、保加利亞及塞爾維亞4個南歐國家亦打算合作申辦。
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