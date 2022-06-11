足球熱話︱中國足協被外籍教練追討賠償　或連累國足被禁賽

中國足協需於限期前向前女足主教練般奴賓尼（Bruno Bini）賠償近千萬港元，否則有機會被國際足協重罰，最高判罰可以是牽連國足被禁賽。



法國籍教練般奴賓尼（Bruno Bini）2015至2017年間執掌中國女足，帶領球隊打入里約奧運8強，惟其後被中國足協單方面解約。

雙方未有就解約賠償等問題達成協議，般奴賓尼終入稟國際體育仲裁法庭（CAS），獲判勝訴。中國足協之後曾提出上訴但被駁回，國際足協（FIFA）日前公布，中國足協需向般奴賓尼賠償近110萬美金（約870萬港元），並向FIFA支付36000瑞士法郎（約29萬港元）罰款及法律費用。

般奴賓尼曾執掌中國女足兩年。（Getty Images）

判決書中列明，中國足協需在得悉判決後的60日內，向般奴賓尼「找數」，否則在對方提出之下，案件會再交到FIFA紀律委員會審理，或判以更嚴厲的處罰——有機會對中國足協旗下球隊、包括男女足成年代表隊實施禁賽。

從判決書所見，FIFA於今年4月7日作出有關決定，因此最後限期理應是6月6日；惟不少內地傳媒指出，中國足協只需在下周一（13日）前賠償。

案件或牽連國足被禁賽。（Getty Images）

然而內媒又表示，中國足協至今並未聯繫般奴賓尼及其律師，似乎沒有任何支付賠償的意欲。報道指，當年般奴賓尼的執教風格令女足球員難以適應，如過度關注球員私生活，令不少人拒絕在他麾下作戰，最終逼於無奈下換帥。中國足協一方因此認定，解約是般奴賓尼的責任，拒絕履行合約及賠償。

不過，有內媒認為國足被禁賽的可能性極低，聲稱FIFA即使會進一步施罰，但相信不會立即將男女足成年隊禁賽，更大可能是增加罰款、或先將中國青年隊禁賽，以收警告效果。