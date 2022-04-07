國足宣傳海參被諷「看起來周身刺但其實很軟」　中國足協：很正常

撰文：普利森
出版：更新：

中國足球代表隊於今屆世界盃外圍賽成績強差人意，惹來各方批評，其中國足為贊助商宣傳海參，便被網民諷刺「跟海參一樣看起來全身刺、實際很軟弱」在網上成為熱話。中國足協日前終發表聲明回應事件。

國足早前為配合贊助商「曉芹海參」，由隊長吳曦拍片受訪，聲稱每天堅持吃海參，「平時自己也吃，但是現在可能就是長期集訓，在這種環境下可能隊裏做着吃比較方便」。

隊員張琳芃也稱「幾乎每天吃」，前鋒張玉寧則稱問過廚師，「中午要兩根，晚上要兩根。」不過，雖然有補品養生，但現實國足仍不敵越南，令這段廣告成為球迷嘲諷的熱門題材。有人批評國足吃得腸滿肚肥，難怪表現不濟。

國足隊長吳曦一句每天都吃海參，被內地網民不斷惡搞。（微博）
世界盃外圍賽｜國足零射中目標負阿曼　球評人讚戴偉浚是僅有亮點01球評｜國足成績低處未算低　正路與偏方也救不了這病人國足輸波後自拍捱轟　主帥批球員對失利麻木：較實力差距更可怕
曉芹海參是國足贊助商之一。（微博）

中國足協回應海參事件：很常見

內地相聲演員馮鞏亦拍片調侃國足，指運動成績跟美食掛鉤——谷愛凌奪金因為她愛吃餡餅，餡餅的顏色和金牌一樣；中國女足愛吃麵，因為她們知道要為中國人爭面子；而男足愛吃海參，「看上去周身刺，其實挺軟的。」

就此，中國足協昨日發表聲明，針對回應「海參廣告」等涉及國家隊贊助商的傳言，「中國男女足各級國家隊訓練、參賽的經費來源，主要來自中國足協從市場贊助自籌。對於任何一支足球隊，贊助商都非常重要。」

「有多家知名企業長期以來都對中國隊不遺餘力的支持，曉芹海參也是中國隊簽約贊助商之一。作為對贊助商的回報，國家隊隊員適當配合參與贊助商宣傳是合理的商業要求，這在世界足壇還有其他體育項目都很常見。」

東亞錦標賽︱中國放棄主辦權　傳國足U23應戰　戴偉浚或「倒戈」國足于大寶「散步」捱批　戴偉浚突破反被斥單打獨鬥︱有片世界盃外圍賽｜中國全華班正選逼和沙特　主帥：有幸運成份
國足在今屆最後一場世界盃外圍賽，作客以0：2不敵阿曼。（新華社）

另外，對於有傳言中國隊出外比賽「包酒店」，猶如上百人豪華旅行團。中國足協指每次都會在官網公開集訓名單，而人數之多，是因為要防疫、後勤和媒體等工作人員，強調國足多次出外，都沒有感染案例，有賴這些團隊成員協助。

官方又解釋，包酒店是為了防疫，「包酒店樓層、設立單獨出入通道、嚴禁私自外出等防疫管理措施，盡最大可能減少和外界接觸。」

最後，有指中國足協、國足出現高層人員變動，官方再度澄清，強調首要任務是反思及總結，但各項工作都如常進行，沒有任何阻滯。

國足在今屆世界盃外圍賽承受不少批評。（新華社）
政協委員批國足引發網上罵戰　被發現珍藏20年簽名足球是假貨范志毅反駁網民批評國足：不是多你一個就出線　談球員高薪再開火國足前隊長千字文回應網上罵戰　抱怨中國足球不需要鍵盤戰士戴偉浚追薪被指得罪深圳隊　內媒：應該要感恩　揭身價超欠薪金額中超｜傳戴偉浚遭欠薪　正申請仲裁爭取自由身　內媒指事情不簡單國足展魔鬼訓練　「不准崩盤」要求過低捱批　政協委員倡行部隊制中國足協譴責「中超停賽」假新聞　內地網民一面倒負評：希望是真3000元月薪中乙球員仍遭欠薪　球員借衫「黐餐」只為一碗拉麵中超｜昔日豪門淪落　廣州隊解約入籍兵　傳頂尖球員限月薪5萬國足輸波球迷嬲到打爆電視　「陽痿論」形容國足不成材｜世盃外世界盃外圍賽｜主帥李霄鵬為落敗道歉　仍然深信中國足球能夠崛起國足負越南緣盡世界盃決賽周　隊長吳曦：特殊日子輸波對不起球迷李鐵微博變「大型道歉現場」　國足球迷紛紛向前主帥認錯｜世盃外世界盃外圍賽｜范志毅「輸越南」神預言成真　微博發文再寄語國足世界盃外圍賽｜戴偉浚正選　國足7分鐘失2球　負越南1：3無緣世盃
國足（中國足球隊）
中國足協
足球
足球熱話
你可能感興趣