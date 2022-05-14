中國因疫情棄辦2023亞洲盃決賽周　 亞洲足協：決定艱難但必要

亞洲足協今日（14日）公布，中國足協未能主辦2023年亞洲盃決賽周，成為繼杭州亞運後，中國另一個受新冠肺炎疫情而影響的體育大賽。



2023亞洲盃決賽周原定明年6月16日至7月16日期間，於中國境內約10個城市中進行，共有24隊參賽。亞洲足協在聲明中表示，得知中國因新冠肺炎疫情出現特殊情況，只能放棄今次主辦權。

中國放棄在2023年主辦亞洲盃決賽周。（Getty Images）

中國於2019年正式成為2023亞洲盃主辦國，早前賽會亦已公布比賽標誌；當局為準備賽事，更於2018年興建上海浦東足球場，場館於去年10月下旬揭幕，但結果未能舉辦賽事。

2023亞洲盃中國組委會則表示，受疫情影響，組委會當前難以承諾及安排賽事按完全開放模式舉行。

「經亞洲足協、中國足協和2023年亞洲盃中國組委會共同商議後決定，本屆亞洲盃足球賽將易地舉辦。新的比賽地點將盡快確認。在此，我們對亞洲足協、各承辦城市和社會各界對前期亞洲盃籌備工作的大力支持，表示衷心感謝！」

中國在上屆亞洲盃8強不敵伊朗止步。（Getty Images）

亞洲足協亦形容中國放棄主辦權「艱難但有必要」，認為這是最符合賽事利益的決定；至於賽事由哪一個國家或地區接手主辦，仍未有答案，「我們需要時間去考慮，有消息的話會盡快公布。」

香港足球代表隊亦會於今年6月中到印度出戰亞洲盃外圍賽，分別鬥東道主、阿富汗及柬埔寨，爭取決賽周入埸券。