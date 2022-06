亞協盃︱免費直播東方理文爭晉級　小組最新消息賽程懶人包

亞協盃J組分組賽今日(24日)展開,香港球會東方龍獅與理文,將跟由香港教練郭嘉諾領軍的臺南市FC爭出線。



賽事背景及賽制介紹:

今屆賽事繼續分為5個地區作賽,分別為西亞、中亞、南亞、東亞、東南亞區,香港代表所屬的東亞區為J組,除東方與理文,本還有台灣代表臺南市FC及澳門球隊鄒北記,惟鄒北記早前因疫情宣布退出,令該組只餘3隊。

而J組原先也計劃以賽會制於台南舉行,然而臺南市FC同樣以疫情為由棄辦,結果比賽在泰國武里南中立場上演。

東方跟理文會再度交鋒,爭奪亞協盃分組賽出線資格。(資料圖片/袁志浩攝)

3支球隊將踢單循環聯賽,爭奪唯一的小組首名晉級資格;出線球隊會直接殺入跨區四強,在抽籤後跟「南亞區冠軍」印度球隊ATK莫亨巴根(D組首名)、中亞及東南亞區代表踢淘汰賽,爭入總決賽,與西亞區球隊決出最終盟主。

免費直播及賽程:

亞協盃J組分組賽於6月24日展開,首戰即由東方激戰理文。理文3日後會再鬥臺南市FC,而東方則休息6日後在煞科戰對臺南市FC。全部比賽會在武里南體育場(Buriram Stadium)上演,相信有留意傑志亞冠盃之旅的球迷,對這場地不會陌生。

港台電視32將獨家免費直播以上3場賽事,並設有廣東話評述及口述影像服務。

6月24日

理文 Vs 東方龍獅

開賽時間:06:00 pm(HKT)



6月27日

臺南市FC Vs 理文

開賽時間:06:00 pm(HKT)



6月30日

東方龍獅 Vs 臺南市FC

開賽時間:06:00 pm(HKT)



今次舉辦比賽的武里南體育場,正是傑志4月出戰亞冠盃分組賽的球場之一。(資料圖片)

參賽球隊#1:東方龍獅

以港超亞軍身份直接晉身分組賽的東方,受第五波疫情影響備戰,自1月起停操至4月中,才在政府批准下恢復練習。

東方有8名球員入選港足亞洲盃外圍賽名單,包括孫銘謙、葉鴻輝等均屬球會主力,此批球員狀態雖較有保證,但大軍「齊腳」訓練的時間有限,難免影響戰術演練跟默契。

東方龍獅前鋒孫銘謙在港隊表現不錯,鬥柬埔寨時更取得入球,但首仗對理文需要停賽。(東方龍獅足球隊Facebook)

再者,東方今夏有多名球員離隊,如副隊長基頓、外援艾華頓、艾華度、杜華利及中場林柱機。而在球會公布亞協大軍名單後,再有後衛馮慶燁以個人理由申請提早離隊,茹子楠則因健康理由退隊。

此外,孫銘謙因在2020年隨和富大埔出戰亞冠外圍賽時曾領紅牌,今屆東方對理文正是他自該仗後首場亞洲足協球會賽事,因而需停賽。

今屆亞協繼續限制球隊派3名外援與1名亞援上陣,東方隊長梁振邦認為陣中外援「始終用唔晒」,相信球員離隊影響有限。而東方今次將註冊可勝任中後場多個位置的馬高斯、攻中米基爾、中鋒巴杜姆;亞援就起用吉爾吉斯國腳高素巴耶夫。

27歲的高素巴耶夫曾在俄羅斯落班,早前亦有出戰亞洲盃外圍賽,助吉爾吉斯晉身亞洲盃決賽周。梁振邦透露這位中堅非力量型球員,但其特質正符合球隊所需——從由後場開始多用地面組織,「他較愛用波,有技術、路數,視野也不錯。」

吉爾吉斯國腳高素巴耶夫於今年3月正式加盟。(東方龍獅足球隊Facebook)

主教練盧比度坦言人腳變化是無可避免,只能好好運用手上球員;他又稱,會視兩場分組賽為決賽,但強調球隊沒有出線壓力,「我們會做到最好,目標仍是晉級。」

東方龍獅亞協盃名單:

守門員:葉鴻輝、廖富源、鍾凱文

後衛:高素巴耶夫、李嘉耀、伍家揚、茹子楠、梁冠聰、馬高斯、黃梓浩、呂卓芹

中場:胡晉銘、林恩許、梁振邦、米基爾、黃偉駿、馬希偉、李卓軒

前鋒:費蘭度、巴杜姆、朱偉鈞、孫銘謙、鍾偉強



東方龍獅於武里南備戰亞協盃分組賽:(按圖放大)

+ 8

參賽球隊#2:理文

理文今屆從附加賽打起,4月作客蒙古220體育會險勝2:1,「名正言順」取得分組賽資格。

理文上屆殺入亞協盃跨區決賽,僅敗烏茲別克的拿薩夫。(AFC)

然而球隊備戰同樣受疫情及主力入選港足等問題影響,「沒法子一場一場調整球隊,整季努力就看這兩場的賽果。就像奧運,運動員練4年,只為跑那100米,10秒內什麼事也可發生,但容不下任何犯錯,少了點安全感。」主教練陳曉明如是說。

後防更是理文「重災區」——名單上只得6名「正規」後衛,其中徐宏傑隨港隊比賽時曾確診,現已康復;顏樂楓則眼睛發炎,一度留在曼谷接受治療,需延遲於今周一(20日)才歸隊。

余煒廉在亞洲盃外圍賽中兩度正選披甲。(HKFA)

陳曉明又透露,荷西安祖已回鄉治理傷勢,列斯奧雖有隨隊,上陣與否卻只能抱觀望態度,「入選港隊的球員集中在防守上(迪高、顏樂楓、余煒廉、徐宏傑),練習時沒正式的中堅,只能提拔青年軍一起練,是有一定困難。」

理文註冊外援亞哥斯達、洛迪古斯、前日職中鋒杜查祖利亞、基華尼頓跟韓援金承龍,均為中前場球員。當中巴西籍的基華尼頓在去屆跨區決賽鬥烏茲別克代表拿薩夫時梅開二度,助理文追平、戰至加時僅負,值得留意。

陳曉明希望球隊先最好自己,發揮出應有的表現。(理文提供)

陳曉明稱,球隊在進攻上狀態不俗,但與其放太多注意力向對手作針對性部署,倒不如先確保球員發揮到最好的一面,避免重現作客蒙古時入局慢、先落後的情況。

他也明白,上屆成績或許讓外界對理文抱有期望,出線是「最低要求」,但承認去屆賽事曾受惠球隊退賽而晉級,難以比較。「我們想晉級,證明球隊不是靠制度,而是值得走到上季那個位置的。」

理文亞協盃名單:

守門員:高俊、陳嘉豪、袁皓俊

後衛:列斯奥、徐宏傑、余煒廉、曾錦濤、余沛康、翁煦濤

中場:李康廉、亞哥斯達、羅焯熙、迪高、顏樂楓、張憙延、許可臻、黃俊皓、中村𧙗人

前鋒:洛迪古斯、鄭兆均、杜查祖利亞、基華尼頓、金承龍



理文於武里南備戰亞協盃分組賽:(按圖放大)

+ 11

參賽球隊#3:臺南市FC

作為台灣企業甲級足球聯賽冠軍,另稱「南市台鋼」的臺南市FC去屆也有參賽,惟最終小組第三出局。球隊今季捲土重來,邀得前港超教練郭嘉諾擔任總教練,在本土聯賽暫以4勝1和1負排榜首。

臺南市FC(藍衫)上屆亦有參賽,惟先後不敵東方跟理文。(資料圖片/高詩琦攝)

球隊提早在上周二(14日)出發到泰國備戰,約戰泰國U19跟武里南預備組皆取勝,狀態料佔優。

郭嘉諾說:「台灣聯賽如常舉行,球員能踢有競爭性的比賽,準備得很不錯。雖有球員受傷跟確診,但在泰國已慢慢康復,期望能『夫添』上陣。」

班奇(右三)跟安以恩(左二)合力炮製了球隊的大部份入球。(臺南市台灣鋼鐵足球隊Facebook)

臺南市FC進攻泉源來自外援班奇,跟科特迪瓦前鋒安以恩,兩人分別在今季聯賽攻入9球跟4球,佔全隊17個入球約8成。

郭嘉諾承認球隊在聯賽大部份時間主攻,惟預計亞協情況有別,要先做好防守。「球員接受戰術的能力也不是太好,希望能在兩隊身上取得入球,但攻守要平衡。」

郭嘉諾(前排左一)希望台灣球員能以亢奮的心情迎戰。(臺南市台灣鋼鐵足球隊Facebook)

這位向來擅於激勵麾下的教練,會繼續想盡辦法維持球員以「興奮」心態迎戰。

「台灣球員很少踢亞洲賽,等待了這麼久,對比賽感新鮮、很興奮,視亞協為生涯中最高水平的比賽,『瞓身』程度更大。我會跟他們說,今次不只要拿經驗,還真的有機會爭出線。」

臺南市FC亞協盃名單:

守門員:江子賢、段昍

後衛:陳威全、蘇德財、劉和翰、白劭宇、馮少祺、王義友

中場:沈云燮、姚克錡、安以恩、游家煌、郭博瑋、林凱恩、陳威仁、張豪偉

前鋒:陳瑞杰、馬可、盧安、林偉傑、林明偉



臺南市FC力爭成為首支於亞協盃分組賽晉級的台灣球隊。(臺南市台灣鋼鐵足球隊Facebook)

兩支香港代表加上由香港教練郭嘉諾領軍的台灣球會,今屆J組所有球隊都有港人參與,他們又想借今次賽事,為香港足球做點什麼?



東方龍獅中場梁振邦。(東方龍獅提供)

香港人最睇成績,有就支持,像香港隊一樣。希望出線後也能走得更遠,對香港足球的氣氛、形象都是好事。 東方龍獅中場 梁振邦

理文主教練陳曉明。(理文提供)

我們代表本地培訓的教練或一種理念,如果有成績,證明方向是對的,其他人可以借鏡。 雖然香港的資源配套沒外地這樣好,但掙扎求存,在限制下仍可以成功,香港足球並不差。 理文主教練 陳曉明

臺南市FC總教練郭嘉諾。(臺南市台灣鋼鐵足球隊Facebook)