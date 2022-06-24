亞協盃︱東方龍獅雨戰反勝理文　小將馬希偉一射一傳逆轉戰局

亞協盃J組賽事展開，東方龍獅跟理文在武里南滂沱大雨下合演「香港打吡」。東方2004年出生的馬希偉上半場一射一傳，在落後下反敗為勝，以3：1擊敗對手，旗開得勝。



今屆亞協盃J組只有3隊參賽，單循環賽制下，加上外界普遍認為臺南市FC實力較弱，所以今場東方鬥理文相當關鍵，勝方很大機會可以取得唯一小組首名晉級資格。

東方陣中6名港隊成員只有胡晉銘、費蘭度跟梁冠聰擔正，黃梓浩及守門員葉鴻輝都因傷缺陣，改由廖富源把關；孫銘謙則因兩年前為大埔出戰亞冠外圍賽時領紅而停賽。

東方起用中鋒巴杜姆、攻中米基爾、守將馬高斯與吉爾吉斯國腳高素巴耶夫，在外援限制下，慘被「犧牲」的林恩許只能被剔出比賽名單，惟球隊後備兵源明顯不足，只得6人。

東方主力孫銘謙跟葉鴻輝都未有上陣。（東方龍獅提供）

另一邊廂，理文也起用二號門將陳嘉豪取代袁皓俊，港隊成員余煒廉、迪高齊任中堅，徐宏傑、顏樂楓亦有上陣。值得一提，理文正選沒有盡用「3+1」外援名額，只派出洛迪古斯、亞哥斯達及基華尼頓，韓援金承龍跟早前曾受傷的列斯奧均先坐後備。

理文正選未有用盡外援名額。（理文提供）

理文迪高傷出先開紀錄 馬希偉一射一傳反超

理文開賽7分鐘即傳來壞消息，迪高於中場攔截時拉傷後大腿肌肉，他倒地後即觸摸痛處落淚，最終一拐一拐地離場，要由列斯奧入替。不過理文卻是先開紀錄的一方，3分鐘後基華尼頓左路崎角位擺脫胡晉銘，招牌式燙射遠柱，廖富源飛身撲救仍難阻皮球入網。

理文翼鋒基華尼頓（中）招牌燙射入網，為球隊取得領先。（理文提供）

在本地聯賽較少上陣的朱偉鈞與馬希偉，今場獲派正選披甲，兩人合力為東方追平。17分鐘，朱偉鈞直線傳予右路走空的馬希偉，這位18歲小將左腳第一時間撞射地波得手，取得個人於亞洲賽的處子球。

馬希偉完半場前再交出助攻，長傳僅僅越過列斯奧頭頂，巴杜姆心口壓前單刀破網，助東方反超前2：1。

馬希偉左腳第一時間射遠柱，為東方追成1：1。（東方龍獅提供）

下半場變雨戰 巴杜姆梅開二度

換邊後武里南當地下起大雨，55分鐘亞哥斯達乘機離門30多碼放「冷箭」，僅僅柱邊出界。之後輪到東方攻勢，先有米基爾妙傳巴杜姆突破越位，這位前鋒面對出迎的廖富源勁射中柱彈出。

61分鐘，梁冠聰右路開出角球，尾柱的巴杜姆無人看管下輕鬆迎頂，徐宏傑未能及時護空門，東方拋開比分至3：1。

理文換入金承龍跟李康廉希望扭轉敗局，72分鐘，基華尼頓左邊傳中，洛迪古斯衝頂彈地波被擋出，皮球反彈馬高斯背脊飛向龍門，幸廖富源反應快接實。

結果東方以3：1擊敗理文登上榜首，休息6天後再鬥臺南市FC；而理文就會在6月27日對臺南市FC，爭取贏波保住晉級希望。

6月27日

臺南市FC Vs 理文

開賽時間：06：00 pm（HKT）



6月30日

東方龍獅 Vs 臺南市FC

開賽時間：06：00 pm（HKT）

