亞協盃︱理文挫臺南市FC　出線仍有一絲希望　韓援金承龍賽後掛靴

亞協盃J組第二場分組賽，香港代表理文遇上由香港教練郭嘉諾帶領的臺南市FC。結果理文3：1擊敗對手，將勝利送給賽後退役的韓國翼鋒金承龍，且保住出線希望。



上場不敵東方龍獅的理文今仗必須大勝，才能保住出線希望。然而球隊守將迪高、余煒廉與列斯奧均受傷缺陣，需以徐宏傑夥拍黃俊皓任中堅；陳嘉豪則繼續把關。

另外，理文韓援金承龍賽前宣布今仗後掛靴，曾助韓職蔚山現代高舉亞冠盃、外流過日職跟泰超的他，將正式結束19年職業生涯。這位37歲翼鋒與中村祐人及杜查祖利亞，今日都獲改派正選上陣。

韓國籍翼鋒金承龍（前排右三）今場正選披甲，他會於今仗後退役。（理文提供）

至於由香港教練郭嘉諾帶領的臺南市FC，一如所料以兩名外援馬可及安以恩作進攻重心，防線則有俄羅斯中堅阿林；惟韓援沈云燮意外被剔出比賽名單。

理文初段先有顏樂楓離門廿多碼試射未中目標，惟臺南反擊亦有威脅，12分鐘姚克錡右路傳中，馬可頭槌頂高，陳嘉豪出迎打手槌失誤，再回身將皮球接實。理文中段連番攻勢無果，翁煦濤禁區頂燙射僅僅出界；基華尼頓壓入禁區勁射又中柱。

中村祐人上半場兩度失機。（理文提供）

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中村祐人之後再有兩次黃金機會，先入楔配合亞哥斯達笠傳，惟控得太「黐腳」令射門角度力度欠奉；他之後再接應金承龍急勁地波傳中，門前3碼飛剷失機。

完半場前亞哥斯達中場偷波得手，直線妙傳杜查祖利亞突破越位單刀，射門卻省中守門員。另一邊廂臺南前鋒馬可快放，逼得黃俊皓犯錯，再壓落底線窄角度抽射越門而過。

杜查祖利亞此役取代洛迪古斯出任中鋒。（理文提供）

換邊後理文終打破僵局，55分鐘一次反擊，基華尼頓看準遠柱的翁煦濤走空，準確傳送到對方腳下，翁煦濤第一時間撞射破網成1：0。

戰至61分鐘，金承龍終退下火線，完成生涯最後一戰，他離場後向觀眾席兩度鞠躬致意。理文69分鐘由杜查祖利亞推入禁區半單刀射入，惟兩分鐘後徐宏傑禁區內看準對手去路，「食晒身位」讓皮球漏出底線，卻仍被判罰12碼；臺南憑馬可主射得手追至1：2。

翁煦濤為理文先開紀錄。（理文提供）

理文79分鐘再有張憙延接應杜查祖利亞橫傳輕鬆射入，拉開比分，結果以3：1擊敗臺南，因對賽成績較差暫屈居東方之後排小組第二。

理文若要出線，必須寄望下場臺南以2：0贏東方，屆時J組3隊將會同分同得失球差，屆時理文可憑較多對賽得球優勢（4球）晉級。

如臺南以3：1挫東方，3隊分數、得失球差、總入球數均相同，將以公平競爭分數決出晉級球隊（現時東方、理文均領兩面黃牌；臺南僅領1張黃牌）。若臺南以4：2或以上的賽果淨勝兩球，或淨勝3球或以上，都可以出線。

不過，如臺南僅淨勝1球，晉級則會是東方；而其實東方下仗只需要保持不敗，即可出線至跨區4強。

6月30日

東方龍獅 Vs 臺南市FC

開賽時間：06：00 pm（HKT）

