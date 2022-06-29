亞協盃︱東方煞科戰撼臺南不敗即晉級　孫銘謙停賽期滿蓄勢待發

亞協盃J組周四（30日）迎來煞科戰，香港代表東方龍獅會鬥臺南市FC，只要打和或取勝，便能夠以小組首名身份晉級至淘汰賽。



東方首仗3：1擊敗另一支香港球隊理文，而理文日前則以同樣比分戰勝臺南市FC，令東方此役只需要保持不敗，即可殺入淘汰賽階段。即使東方落敗，若僅淨輸1球，仍能晉級；而理文跟臺南亦保持出線希望。

東方首戰後有5日休息時間，好讓球員恢復體能，但主帥盧比度不敢掉以輕心，形容今場波形勢複雜，也會很難踢，「因為每隊都有可能出線。」

孫銘謙今場停賽復出。（東方提供）

港隊前鋒孫銘謙雖歸隊一段時間，卻因兩年前代表和富大埔出戰亞冠外圍賽領紅，上仗必須停賽，無緣跟一眾隊友並肩作戰。

他慶幸球隊結果獲勝，也蓄勢待發，準備好在今場比賽一展身手，「看到球隊贏波當然好開心！但在看台觀戰時，真的很想有份參與其中，為球隊出一分力。」

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東方大軍日前都有入場，成為理文鬥臺南的座上客，藉此了解對手。孫銘謙指出線一直是全隊目標，所以今仗抱很大決心去應戰，「我們準備了這麼長時間，就是為了踢好這兩場比賽。如果出線的話，對球隊是很大鼓舞，證明我們有能力面對不同的挑戰。」