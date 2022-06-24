亞協盃｜東方將對理文勝仗獻遠征球迷　陳曉明：全年最差一日

香港代表理文和東方龍獅，今日（24日）在亞協盃J組第一戰碰頭，兩軍在泰國武里南合演一場雨戰，最終理文雖先開紀錄，但東方連入3球反勝3：1。

賽後，兩軍主帥各有評價。



理文在先入一球下，最終反輸3球，陳曉明直言：「今天對理文來說，是全年最差的一天。」他直指球隊踢不出水準、也失去了專注力，「加上有主力受傷，我真的覺得今天不屬於我們。」

今仗開賽不久，理文已有主將迪高受傷，受命入替的列斯奧本身也有輕傷，踢畢比賽後亦感不適，主帥陳曉明坦言面臨中堅荒：「在列斯奧也受傷後，我們已沒有中堅了，所以只能看看誰能勝任去頂替，嘗試以手上的最佳陣容應戰。」

陳曉明指，列斯奧本身已有傷，惟因迪高受傷被逼遣他上陣。（理文提供）

他同時向理文球迷道歉，稱：「抱歉令身在香港的理文球迷們失望了，作為教練，我會盡力而戰，今屆賽事未完的，（下一場）我們要重拾表現，教練就是要經常面對這種狀況，經過這場真的很差很差的比賽後，我們要把握這兩天去準備下一場。」

陳曉明矢言下仗要重拾好表現。（理文提供）

東方今仗由朱偉鈞助攻予僅18歲的馬希偉射入扳平的一球，成為反勝的起點，馬希偉之後更交出助攻，盧比度賽後不忘點名大讚：「很開心踢了一場這麼精彩的比賽，特別為許多已經很久沒有比過賽的球員驕傲，特別要提到Timmy（馬希偉）和馬騮（朱偉鈞），馬希偉才18歲，但他今天踢足了90分鐘，這場比賽壓力很大，畢竟我們在踢亞協盃，但他做得很好；馬騮在後防也踢得很好，每一位球員都踢得十分好。」

馬希偉（右）今仗交出一入球一助攻，表現搶眼。（東方龍獅提供）

被問及今仗缺陣的葉鴻輝下仗能否候命，他回應道：「不知道阿輝下場能不能踢，但我對於陣中所有門將都有信心。」

今仗亦有幾位東方龍獅球迷到泰國現場打氣，全場以鼓聲和歌聲支持球隊，盧比度認為他們令球隊踢出最佳水準：「若我們要將這場比賽獻給誰的話，那就是來泰國打氣的球迷吧！球員們都為他們獻出最好表現，我真的很欣賞他們。」另外，今仗射入兩球的東方前鋒巴杜姆獲選為賽事最佳球員。