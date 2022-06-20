本地足球引入VAR執法　投資逾千萬獲民政局資助　新球季展開測試

撰文：袁志浩
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香港足球也有VAR！足總周一（20日）公布獲民政局資助，將於2023/24年球季引入VAR（視像助理裁判）執法。

香港超級聯賽以至本地足球賽事不時因球證執法引起爭議，早有聲音希望足總引入視像助理裁判，足總也一直籌備各種方案，卻因相關器材費用高昂，一直未有成事。

不過，足總今日宣布，將在民政局資助下「購買及租借各類硬件、軟件和服務」，並在來季（2022/23球季）挑選個別比賽測試，2023/24年球季全面使用VAR執法。

港超聯將引入VAR執法，有望減少爭議。（資料圖片）

足總裁判總監張炎有接受《香港01》訪問時透露，部門花了約9個月搜集資料、籌備有關計劃書，去年12月將建議正式遞交董事會討論，終獲通過，再尋找資助實行計劃。據了解，足總今次投資於整個VAR項目的金額以千萬元計，惟大部份屬起始費用，可在往後多年攤分；每年維修費等金額則相對少。

張炎有稱，今次計劃獲政府資助部份費用，足總同時有向國際足協（FIFA）申請資助，儀器等各方面也跟足FIFA要求，並非坊間曾提出的「輕量版（Light Version）」，「要做，就要令人信服。」

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足總裁判總監張炎有。（資料圖片／李澤彤攝）

他又指出，即使獲得資助，也只是計劃中的一小步，項目有待FIFA相關職員到港跟足總召開實體啟動會議，才能正式確立，但相信問題不大。

而足總又會在下季挑選部份賽事，為VAR作「線下（offline）」測試——即屆時就算有VAR運行，也不會影響場上實際判決。「我們會揀有競爭的比賽，如U18超級青年聯賽，港超盃賽淘汰賽等。」張炎有補充。

據悉，足總裁判員廖國文跟羅碧芝，已獲亞洲足協頒發牌照，可在有VAR技術的國際頂級賽事中執法。張炎有稱，足總另需在FIFA協助下，自行培訓VAR球證在本地執法，預計屆時港超需至少約20名有相關知識的主球證，輪流擔任比賽主球證、第四球證及VAR球證。

至於香港有否足夠適合球場安裝VAR所需器材，張炎有認為問題不大，「這是可以克服的，例如做一些改善工程，但最理想的場地是有大銀幕的球場。」

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足總裁判員廖國文已擁有亞洲足協有關牌照，可在有VAR技術的國際頂級賽事中執法。（資料圖片）

張炎有深信，有關計劃證明香港足球與時並進，也有助香港球員習慣大型賽事的比賽模式，維持競爭力；而未來也有助香港舉辦大型足球活動。

足總行政總裁譚秋朗就形容引入VAR是香港足球發展的重要里程碑，並感謝政府的支持，「設備升級能提高轉播質素、吸引更多商業贊助，產生跨界別協同效應，大大提升香港足球質素。」

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