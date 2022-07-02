大嶼山行山遊記｜芝麻灣下徑賞奇岩怪石　搵拳頭石打卡登大舞台

周末天晴，早上沿岸有薄霧，天氣炎熱，參加友晟社務活動「芝麻灣下徑賞奇岩」，8時40分中環碼頭集合。

（出發日期：2022年5月21日）



早上到中環吃過早餐，步往港外線碼頭搭8時40分開出船班去長洲，快船9時20分到達長洲。社長點好人數，馬上往新碼頭搭街渡到芝麻灣，今日由資深山友偉文兄帶隊，石景大部份由他開發。

到達下徑小碼頭，四人一組跟着領導先到象石、獅石遊玩，第二站返回海邊看腳指及南極仙翁，第三站由林路登山看龍蝦尾，隊友覺得似鸚鵡螺，睇真確實有幾分似！拍照後沿脊登山，在蔭涼處覓位大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，由搭船到下徑上山賞石👇👇👇

+ 48

休後，上山到今日最高處看魚石、拳頭石、三重魚咀、大舞台等。下午3時回到小碼頭等船家街渡回長洲，時間夾得很，到達長洲可搭3時45分開出船班回中環。

▼按圖看清路線及沿途風景，登最高處看魚石、拳頭石👇👇👇

+ 45

🏃🏽‍♂01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂行山前先睇路線片：咖喱山行山攻略🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂立即訂閱01體育Youtube頻道，了解更多行山及體壇資訊🏃🏾‍♀

（部份相片取自隊友）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】