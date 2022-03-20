大嶼山分流行山｜石壁至大澳長征6小時！訪最古老炮台賞盡靚海灣

分流原稱汾流，位於香港大嶼山的最西南面，名稱由來是由於其對出的海域是珠江與太平洋水域的交界，海水會分成泥黃色和青色，海面形成了獨特的分界線，因而稱為「分流」。

（編按：疫情嚴峻，請避免外出，郊野公園內須佩戴口罩，嚴守二人限聚令）



話說我的另一半說：「你都行咗咁多初級路線，係時候行中級喇！」於是就為我安排了一條中級的靚景行山路線，在大嶼山的西南部由石壁出發走到大澳，預計路程是大約6至8小時，這可能是我人生中暫時行山行得時間最長的一次呢！

沒有靚景的吸引以我的性格當然是不會去行，而且是要行6至8小時！

6個計劃行山旅程心得：（按圖放大）

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分流的行山路線有一段路是沿着海邊而行的，經過狗嶺涌、分流東灣、分流西灣、煎魚灣等多個海灘，環境優美。分流曾經是一個軍事防衛要點，所以中途也會經過香港最古老的炮台-分流炮台遺址，其他的歷史遺蹟還有嶼南界碑、石圓環和石筍等。

今次就來挑戰一下這條中級行山路線啦！想知有幾難？哪一方面難？那就繼續看下去吧！

前往分流的交通：在東涌站巴士總站乘搭11號新大嶼山巴士（往大澳）或11A（往石壁），在沙咀站下車，車程大約45分鐘！



總結步行路線：石壁>狗嶺涌>分流東灣>分流石筍＞分流炮台>分流廟灣＞分流西灣>煎魚灣>二澳>大澳



放棄了嶼南界碑、石圓環和分流燈塔，減少了一些行程，全程步行了大約6小時完成！

接下來部分是我的分流行山的體驗分享：

今次是一個比較長途的行山之旅，路線長達大約17公里，預計要行大約6至8小時，建議早少少起程，盡量在天黑前完成！也有好大可能天黑前還在山上，所以出發前記得一定要帶備電筒、手機充滿電和要帶後備充電器！因為今次路程長需要比較多的體力，最重要是帶備充足的水和食物，特別是朱古力是必帶的！

雖然我們已經比平時早了（一路以來有看我的行山遊記的朋友都知道我是夜貓子，起程時間都必定是下午1時後），今次已經盡早，但是計漏了入到東涌還要乘搭大約45分鐘車程，所以都是差不多下午2點才開始起行呢！

按圖看清路線及沿途風光👇👇👇

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把握時間直接向分流進發！步行大約1小時20分會到達分流東灣的沙灘，路段會由馬路慢慢變為山路，也開始有少少斜的梯級！按圖看清路線及沿途風光👇👇👇

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從分流石筍位置步行大約5分鐘便到達分流最著名的景點分流炮台！根據古物事務監督的資料提供，分流炮台於清朝文獻中亦稱為大嶼山炮台、雞翼角炮台或石筍炮台，籌建於康熙五十六年（即1717年），與東龍洲的炮台大致同時，同是香港最古老的炮台。

按圖看清路線及沿途風光👇👇👇

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小感想：

Yeah！中級路線挑戰成功！個人覺得今次的難度在於路程長，是好需要體力、意志力和堅持！初段大部分都是平坦易行、上落起伏不大的路，中間只有一小段路是多梯級上落，後段往二澳開始又回復平坦路，是一條先甜後苦再甜的路！

由石壁走到大澳，景點和風景太多了，如果想慢慢行和去多一點景點，建議要在早上11時前開始行！我最喜歡是在山上看分流東灣的那段路和分流炮台，唯一可惜是因為天黑，所以看不到二澳一帶的景色！好在從大澳走過來二澳也只是大約1小時，下次可以計劃一下，從大澳出發，探索一下二澳呢！

以下是我的分流行山路線：

1:00pm 在東涌站巴士總站乘搭11A新巴出發

1:42pm 到達沙咀站

2:35pm 見到大浪灣營地路牌

2:57pm 見到狗嶺涌營地路牌

3:34pm 見到分流東灣

4:17pm 到達分流東灣的沙灘

4:44pm 到達分流石筍

4:49pm 到達分流炮台

5:19pm 見到分流天后廟

5:28pm 到達分流西灣的沙灘

5:47pm 見到煎魚灣營地路牌

5:57pm 到達煎魚灣

6:04pm 見到在遠處的雞翼角和日落

6:32pm 到達二澳

7:46pm 到達大澳



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【本文獲「自由旅生」授權轉載。】