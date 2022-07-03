大嶼山行山路線｜走一圈欣澳後山 連登大山大輋峒賞開揚景致
撰文：山水小組
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若一星期跟隊幾次，兩星期內走過的路線可以遍及大欖、城門、西貢、八仙嶺郊野公園。於是便想到大嶼山。
（出發日期：2022年6月22日）
大嶼山的熱門路線主要是圍繞大東山和鳳凰山，不過夏天不宜上高山了。今日行大嶼山東北從昂船坳至二白坳的山嶺。這條路大部份在三百米以下的山脊線上，無論吹哪一個方向的風都不會被遮擋，估計不會太悶熱。
▼按圖看清路線介紹及沿途風景，在欣澳起步上大山👇👇👇
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按昨晚設定的路線，到大山後小休，然後南行去四白。在四白灣後石澗玩水降溫後，再覓路上三白坳。但上大山時感覺太辛苦，如果落四白，再上二百六十米回犁壁山，即是又捱多一次上山路程，那就太辛苦了。當然可以綑邊去三白灣，直接去愉景灣。可是十點後潮水漸漲，不宜涉水了。唯有行大路去大輋峒。四白之行，留待秋天初一、十五大退潮的日子吧。
▼按圖看清路線介紹及沿途風景，去大輋峒再回欣澳👇👇👇
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