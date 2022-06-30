英超轉會｜李察利臣同意加盟熱刺　愛華頓財政有壓力加速完成交易

英超球隊熱刺近季靠哈利卡尼與孫興慜入球，尋找多時的第3名中鋒，似乎到手。

英媒指熱刺洽談愛華頓前鋒李察利臣，近日進展飛快。熱刺已跟李察利臣的代表談妥個人條件，只待熱刺跟愛華頓談妥交易細節。而且愛華頓「時間無多」，有可能令交易在日內完成。



2019年熱刺在歐聯得亞軍後，勝任箭頭的球員只有卡尼與孫興慜。球隊希望購得第3名箭頭，一直未有收穫。主帥干地留任，力主解決鋒線兵源問題。足球總監柏拉迪斯（Fabio Paratici）主理收購事宜，又「做到嘢」。

李察利臣希望踢歐聯，增加轉投熱刺的動機。（Getty Images）

精通轉會消息的記者Fabrizio Romano今晨指熱刺積極接觸李察利臣的代表，同時與愛華頓洽談交易細節。數小時後，他更新情報指李察利臣已同意熱刺提供的待遇，包括合約年期。現時只待熱刺跟愛華頓完成交易。

李察利臣為愛華頓射入53球。（Getty Images）

《衛報》指愛華頓把李察利臣定價為5000萬鎊左右，熱刺則希望把不受重用的球員加入交易中，如中場哈利雲克斯或翼鋒貝雲積。熱刺討價還價，窺準愛華頓需要完成交易，紓緩財政壓力。

《football.london》指愛華頓在合乎財政公平競技條款（FFP）方面，出現問題，需要做好財政年度的收支。而財政年度在6月30日為止，愛華頓因而希望在今日之前，至少跟熱刺談妥轉會費並達成協議，把該宗交易的收益撥入財政年度。

基文迪朗格勒傳借用身分加盟熱刺。（Getty Images）

除了李察利臣，熱刺也有望增強防守兵源。Fabrizio Romano指熱刺打算借用巴塞隆拿的法國中堅基文迪朗格勒。