足球熱話︱種族歧視孫興慜12男子竟被罰抄　拘捕行動雷聲大雨點小

撰文：吳慕兒
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足球界網上種族歧視問題嚴重，英國警方去年5月大動作地進行全國大搜捕，拘留12個曾向韓國前鋒孫興慜發表種族歧視言論的男子，不過眾人全部獲得難以置信的輕判，成效令人質疑。

2021年4月熱刺對曼聯一戰後，孫興慜在網上被大量種族歧視言論攻擊。（Getty Images）

2021年4月21日，熱刺主場1：3不敵曼聯，賽後Twitter出現大量針對孫興慜的種族歧視言論。熱刺主動在官方Twitter發文指摘，「我們其中一位球員在另一個比賽日承受更多可惡的種族歧視，再一次，我們已向相關平台舉報。我們將會跟英超賽會一起進行全面檢討，以決定將來最有效的應對辦法。孫興慜，我們與你同行。」

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當時社交平台Twitter證實，針對相關人等種族歧視帖文，他們已將部分帖文刪除，並承諾進行全面檢討。

曼徹斯特警方去年5月在英國及威爾斯多個地方進行搜捕行動，以涉嫌引發種族仇恨罪名，扣留12個年齡介乎20至63歲男子。

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孫興慜上季與沙拿並列英超神射手。（Getty Images）

警方看似終於下定決心，糾正問題所在，不過周一（20日）他們向Sky Sports說出罰則，判罰輕得匪夷所思，「12個曾涉嫌以文字或行為引發種族仇恨而被拘留或問話的男子，全部獲判社會服務。」

換言之，案件中無人被判監。「全部12個男子已向受害人寫信道歉」，被社會認定的嚴重罪行，換來警方高調展開全國拘捕行動，結果歧視者全部獲輕判，社會服務加一封道歉信了事，不免令人產生雷聲大雨點小的感覺。

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孫興慜（Son Heung min）
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