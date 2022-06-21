足球熱話︱種族歧視孫興慜12男子竟被罰抄　拘捕行動雷聲大雨點小

足球界網上種族歧視問題嚴重，英國警方去年5月大動作地進行全國大搜捕，拘留12個曾向韓國前鋒孫興慜發表種族歧視言論的男子，不過眾人全部獲得難以置信的輕判，成效令人質疑。



2021年4月熱刺對曼聯一戰後，孫興慜在網上被大量種族歧視言論攻擊。（Getty Images）

2021年4月21日，熱刺主場1：3不敵曼聯，賽後Twitter出現大量針對孫興慜的種族歧視言論。熱刺主動在官方Twitter發文指摘，「我們其中一位球員在另一個比賽日承受更多可惡的種族歧視，再一次，我們已向相關平台舉報。我們將會跟英超賽會一起進行全面檢討，以決定將來最有效的應對辦法。孫興慜，我們與你同行。」

Another matchday and more abhorrent racial abuse suffered by one of our players. This has again been reported to the platforms and we shall now undertake a full review alongside the Premier League to determine the most effective action moving forward.



We stand with you, Sonny. pic.twitter.com/fNBpSykJJo — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 11, 2021

當時社交平台Twitter證實，針對相關人等種族歧視帖文，他們已將部分帖文刪除，並承諾進行全面檢討。

曼徹斯特警方去年5月在英國及威爾斯多個地方進行搜捕行動，以涉嫌引發種族仇恨罪名，扣留12個年齡介乎20至63歲男子。

孫興慜上季與沙拿並列英超神射手。（Getty Images）

警方看似終於下定決心，糾正問題所在，不過周一（20日）他們向Sky Sports說出罰則，判罰輕得匪夷所思，「12個曾涉嫌以文字或行為引發種族仇恨而被拘留或問話的男子，全部獲判社會服務。」

換言之，案件中無人被判監。「全部12個男子已向受害人寫信道歉」，被社會認定的嚴重罪行，換來警方高調展開全國拘捕行動，結果歧視者全部獲輕判，社會服務加一封道歉信了事，不免令人產生雷聲大雨點小的感覺。