英超熱話｜孫興慜首度代表熱刺返韓獻技 逾6萬門票極速搶購一空
撰文：趙子晉
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在香港，MIRROR演唱會門票一票難求；在韓國，孫興慜坐鎮的熱刺友誼賽門票，同樣難撲。
孫興慜加盟熱刺後，首度領軍返回韓國，分別在首爾及水原踢季前熱身賽，其中在首爾世界盃球場與韓職明星隊交手，所有門票不消半小時一掃而空，足證「孫仔」的叫座力。
孫興慜助熱刺重奪歐聯席位，更榮升為英超史上首名亞洲神射手，升價十倍。當「孫仔」捧金靴獎返回韓國時，更獲英雄式的迎接，其後再獲加冕，獲頒韓國體育界最高殊榮的青龍勳章，風頭一時無兩。
熱刺今年夏天重啟季前海外之旅，首站正是韓國。當孫興慜2015年加盟熱刺後，曾經在2017年造訪韓國，如今再度率軍返韓。熱刺先在首爾對韓職明星隊（7月13日），其後轉往水原與西維爾（7月16日）合演熱身賽，戰畢兩仗後將返回英國，繼續季前熱身賽。
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熱刺與韓職明星隊的熱身賽，將在首爾世界盃球場上演，能夠容納超過6.6萬名球迷，除了小部分門票留給熱刺球迷外，其餘大部分亦公開發售。為一睹國寶級球星的風采，不少球迷積極搶風，結果逾6萬門票，僅僅25分鐘便搶購一空。
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