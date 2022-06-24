足球熱話｜英超列強獵物離奇受傷　竟因一項小玩意而施手術

效力里昂的巴西國腳盧卡斯柏基達，早前戰畢國際賽後，突然離奇手指受傷，更要施手術治理傷勢。這名巴西國腳透過社交網站自揭受傷原因，「兇手」竟然是大家熟悉的一項玩意。



早前入選巴西國家隊的里昂中場盧卡斯柏基達（Lucas Paqueta），數場國際賽毫無損傷，竟然因為一樣普通的玩意觸傷。

這名巴西國腳日前透過社交網站更新自己的狀況，上載圖片展示包紮着的左手，原來他在放風箏時，不慎𠝹傷手指。這名24歲的巴西國腳表示，為免傷勢加劇，其後更要進行小手術。

柏基達竟然因為放風箏而觸傷手指，更要施小手術。（Twitter截圖）

說起柏基達，除了手指外，他也是今夏另一名轉會市場風頭人物。柏基達的名字與紐卡素早在幾個月前已經扯上關係，可惜只聞梯響，未有實質行動，其後傳聞「北倫敦雙雄」雙雙加入戰團。

根據足球網站《BeSoccer》消息，里昂叫價5000萬歐元，更指柏基達是熱刺主帥干地的頭號目標，無論如何亦要簽入這名巴西國腳。

柏基達曾經效力AC米蘭，可惜未能取得成功，其後轉戰法甲，過去兩季在里昂交出高效率的表現，上陣78場，已貢獻21球及13個助攻，隨即成為各大球員的羅致目標。

柏基達過去兩季在里昂有不俗表現，隨即獲得不少球會垂青。（資料圖片／Getty Images）

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