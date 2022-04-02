【游泳】港隊男飛魚何甄陶返美讀邊游　世錦賽自由泳蝶泳雙線出擊

香港男「飛魚」何甄陶（Ian）去年東京奧運後，返美完成碩士課程重投學術研究。他今日（2日）以視像受訪談及備戰世錦賽及亞運的狀況，這名自由泳好手更透露將於世錦賽兼任50蝶，一作新嘗試。



香港游泳隊近屆奧運「陰盛陽衰」，女泳員如何詩蓓、歐鎧淳先獲盡關注，大軍名單往往都是女生名字；惟至去年東京奧運，「何甄陶」三字令我們重燃對男泳手希望。

何甄陶成為香港首個A標男泳手出席奧運。（美聯社）

何甄陶2017年決志暫停美國的碩士課程，兩年後飛抵香港追逐奧運夢。他結果在奧運截標前順利游出21.97秒，成為香港首個A標（奧運資格時間，意味直接取得奧運資格）男泳手出席奧運。

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縱然於東京奧運50及100自均無緣準決賽，但回顧人生首個奧運，何甄陶直言無憾。經歷了10次的衝標才成功的他說着：「此前，我從未試過為着一個目標這樣奮鬥，隻身飛抵香港訓練，然後竭盡所能練習，為着目標埋頭苦幹而最終圓夢，至今感覺還是很不真實。」

何甄陶首個代表香港出戰的賽事為2019年光州舉行的世界游泳錦標賽。（資料圖片／楊宇翹攝）

東京奧運章節完結，何甄陶亦展開新一頁。奧運後他返美國完成工程學碩士課程，重新以學生運動員身份邊讀邊游。由全職訓練變回平衡學業和訓練，這名高材生直言休息時間減少了，但無損備戰行程，現時他仍保持每周8次訓練。

接下來即將面對6月匈牙利世錦賽及9月杭州亞運的兩大挑戰，何甄陶未有定下任何時間目標，惟他期望能躋身亞運決賽，再追逐個人最佳時間。不過，這名自由式好手透露，有別以往只專注50、100自，於今屆世錦賽將作新嘗試。「我近排開始了蝶式」，何甄陶表示曾在美國當地比賽中出戰50蝶，時間出乎意料，「我以往較少游蝶泳，但在那幾次比賽中，時間與香港紀錄很接近，有點喜出望外；世錦賽該會參與50蝶的，看看表現吧才決定亞運會否同樣兼任。」

除了50、100自及50蝶，預料何甄陶亦將在世錦賽參與不同的接力項目。（資料圖片／楊宇翹攝）

何甄陶早前獲領「Panasonic運動獎學金計劃」資助，他直言在備戰世錦賽及亞運上得到經濟支援，大大提升訓練及康復質素。2022年兩大挑戰在即，何甄陶坦言未敢想像2024的事，現階段先專注短期目標：「巴黎奧運......或者一件一件事幹着吧，先世錦賽接着亞運，然後才想想其後的發展吧！」