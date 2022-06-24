長池世錦賽｜港隊今屆首紀錄誕生 男女4X100自接力逾2秒刷新港績
撰文：葉詩敏
出版：更新：
長池世錦賽步入尾聲，何甄陶、林昭光、鄭莉梅以及鄭渝組成的接力港隊，今日（24日）在男女子4X100自由泳接力出擊，創下今屆港隊首個香港紀錄。
何甄陶、林昭光、鄭莉梅以及鄭渝在男女子4X100自由泳初賽登場，首棒的何甄陶游出50.12秒，緊接的林昭光保持中游優勢，接過第三棒的鄭莉梅入水後稍帶出，並由鄭渝「守尾門」，最終4人合力游出3分35.26秒，衝破2017年寫下的3分37.67秒香港紀錄*。小組排第7、總排名第16的港隊最終未能晉身決賽。
*現時港隊在男女子4X100自由泳最佳時間（Best Time）為3分32.55秒，由林昭光、 何甄陶、譚凱琳和鄭莉梅於2019韓國光州世錦賽創下，惟因當時何甄陶未完成入籍而未獲承認正式香港紀錄。
日前為港隊出戰4x100混合泳接力的鄭莉梅，今日轉戰個人項目50自，於初賽游出26.20秒，總排名第32名，無緣晉身準決賽。
至於3項（50、100、200米）香港背泳港績保持者劉紹宇，則於50米背泳初賽再度登場，去年以26.00秒刷新港績的他，今仗游出26.41秒，未能衝擊個人最佳時間，並排小組第5，總排名第34，無緣晉級。
長池世錦賽｜東京奧運列強缺陣 楊浚瑄奪中國史上200自首金長池世錦賽｜匈牙利蝶王連續兩屆刷新世績 200蝶成就已超越水神長池世錦賽｜港隊何甄陶棄戰100自 冀為50自保留體力爭逐晉級長池世錦賽｜意大利21歲新星冒起 100背游出世界紀錄一夜成名長池世錦賽｜卓銘浩800自列28位 港隊明戰3項目 歐鎧淳衝擊50背長池世錦賽｜何詩蓓受腳傷困擾IG宣布退賽 「要懂得照顧好自己」長池世錦賽｜何詩蓓腳傷未癒退出200自 泳總：經教練團隊商議游泳︱長池世錦賽日本王者失牌 法國新星破大會紀錄成400IM之王長池世錦賽｜劉紹宇100背小組首名無緣晉級 歐鎧淳登場名列第21長池世錦賽｜何甄陶兼戰50蝶創個人最佳 男子4X100自被取消資格長池世錦賽｜一文睇港隊名單及焦點賽程 何詩蓓成兩項獎牌熱門【游泳】長池世錦賽公布賽程 何詩蓓6月一連四日再挑戰世界冠軍