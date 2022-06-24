長池世錦賽｜港隊今屆首紀錄誕生　男女4X100自接力逾2秒刷新港績

長池世錦賽步入尾聲，何甄陶、林昭光、鄭莉梅以及鄭渝組成的接力港隊，今日（24日）在男女子4X100自由泳接力出擊，創下今屆港隊首個香港紀錄。



何甄陶、林昭光、鄭莉梅以及鄭渝在男女子4X100自由泳初賽登場，首棒的何甄陶游出50.12秒，緊接的林昭光保持中游優勢，接過第三棒的鄭莉梅入水後稍帶出，並由鄭渝「守尾門」，最終4人合力游出3分35.26秒，衝破2017年寫下的3分37.67秒香港紀錄*。小組排第7、總排名第16的港隊最終未能晉身決賽。

*現時港隊在男女子4X100自由泳最佳時間（Best Time）為3分32.55秒，由林昭光、 何甄陶、譚凱琳和鄭莉梅於2019韓國光州世錦賽創下，惟因當時何甄陶未完成入籍而未獲承認正式香港紀錄。



左起林昭光、鄭渝、鄭莉梅及何甄陶，合力刷新男女子4X100自由泳香港紀錄。

鄭莉梅出戰今屆唯一個人項目50自。（資料圖片）

日前為港隊出戰4x100混合泳接力的鄭莉梅，今日轉戰個人項目50自，於初賽游出26.20秒，總排名第32名，無緣晉身準決賽。

至於3項（50、100、200米）香港背泳港績保持者劉紹宇，則於50米背泳初賽再度登場，去年以26.00秒刷新港績的他，今仗游出26.41秒，未能衝擊個人最佳時間，並排小組第5，總排名第34，無緣晉級。