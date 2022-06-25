長池世錦賽｜港隊男子4x100米混合初賽止步 完賽後被取消資格
撰文：顏銘輝
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在匈牙利布達佩斯舉行的世界長池游泳錦標賽，港隊今日出戰男子4x100米混合泳，雖然在初賽游出的時間比香港紀錄快，但被取消資格。
港隊在男子4x100米混合泳被編入初賽第一組，同組只有韓國及西班牙。排第5線道的港隊由劉紹宇負責第一棒背泳，雖然反應時間0.55秒拍得住韓國，但很快就被拋離，完第一棒已落後超過3秒。Adam Chillingworth為港隊游蛙泳的第二棒，被叮噹馬頭的西、韓再拉開差距至慢近5秒。
林昭光之後游蝶泳的一棒，再由何甄陶的自由泳衝刺，最終游出3分43.27秒。雖然港隊在小組敬陪末席，但時間已比2018年亞運創下的香港紀錄3分44.16秒快，不過最後港隊懷疑犯規被取消資格。
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