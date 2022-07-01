體育熱話｜日本重劍隊疑濫用資助　沖繩集訓長駐沙灘喪玩水上活動

日本男子重劍隊在去年東京奧運寫下歷史，首奪金牌，近日再次成為新聞話題。

重劍隊被揭日前利用資助到沖繩集訓，大部分時間忙於觀光享樂，拍攝到大批劍手玩香蕉船等沙灘活動。面對用公費玩樂的指控，日本劍擊協會昨發聲明道歉。



日本《週刊文春》最新一期報道，重劍隊於上月18-25日到沖繩集訓，參加者包括東奧男團金牌成員山田優、見延和靖、加納虹輝等運動員，連同教練及家屬，一行30人。

一星期的集訓，每人開支約為15萬日圓。上述三名奧運金牌劍手，及另一位世界賽成員，三分二開支由日本體育振興中心轄下的基金資助，此外七名運動員的開支亦有日本奧委會旗下培養新世代運動員的基金資助。報道指集訓的總資助額約為110萬日圓（約6.3萬元）。

日本男重隊在東京奧運奪金，創下日本劍擊歷史。（Getty Images）

據集訓行程，除了出發及回程日，運動員在其餘5天都要訓練早、午兩節，合共5小時30分。不過，預定訓練跟實際大有出入。

早上的「瑜伽課」變成排球和羽毛球，下午「室內／外訓練」，原來是去沙灘。報道圖文並茂，攝得隊員大玩香蕉船、打沙灘排球及浮潛，又四處觀光。

劍擊隊原定的戶外訓練時間，變成大批劍手玩香蕉船。（摘自《週刊文春》）

此外，重劍隊集訓，同行者卻有女子花劍教練西岡詩穗，更與曾經交往的已婚劍手山田優，舉動親暱。西岡為山田塗太陽油，又進入對方的房間。

重劍隊集訓，出現女子花劍教練。西岡（右）被指與山田（左）曾經交往，在集訓中有親暱舉動。（摘自《週刊文春》）

《週刊文春》的報道前天（29日）刊登後，日本劍擊協會昨回應指事件嚴重，「對本協會的信用可能構成重大損害，為此深表歉意」。

山田優在是次集訓的行為，惹來關注。（Getty Images）

協會指周刊手上的行情表屬舊版本，已隨計劃大為改動，惟負責集訓的教練未有上報。「今次行程變動，難以稱為輕微，難以判斷能否達致集訓原來目的。會方尚未收到集訓報告，現時資訊皆從週刊報道得知」。對於西岡與山田的行徑，協會指二人行為未有違反操守，進入房間時有其他選手同行。