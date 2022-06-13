劍擊亞錦賽｜港隊女重不敵韓國失落金牌　摘銀而回仍追平史上最佳

港隊女重過關斬將，先後擊敗新加坡及中國隊，打入今年亞錦賽決賽，與東道主韓國爭奪金牌。



江旻憓打頭陣率先登場，首局以2：1先拔頭籌，其後陳渭泠再度擴大優勢，以6：4進入第3局。即使連翊希上場被對手追平，她依然以7：7保住和局。陳渭泠被對手單局打出1：8，江旻憓隨後上場再被拉開比分。

港隊其後變陣，由朱嘉望後備入替，加上第8局的連翊希，二人依然未能收復失地。守尾門的江旻憓需要追7分，才有望反敗為勝，主動進攻的江旻憓反而更被對方接連取分，結果以29：39不敵對手，屈居亞軍，仍然追平2018年的亞錦最佳成績。

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江旻憓（FIE圖片）

至於男子佩劍方面，跌入季軍戰的港隊惡鬥伊朗，中段一度被拉開至雙位數落後，陳智軒及陳卓謙急起直追，曾經收窄至4分落後，可惜未能成功逆轉，結果以33：45不敵對手。即使今場落敗，根據亞錦賽制，港隊依然能夠獲得一面銅牌。

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