體育熱話｜台劍擊甜心竟懷孕7個月照比賽　列三點解釋為何沒察覺

中華台北女子花劍運動員、外號「劍擊甜心」的程昕，早前才打完亞洲劍擊錦標賽，她在社交媒體自揭一驚人真相：已懷孕七個月卻懵然不知。



程昕早前出戰劍擊亞錦賽，在女子花劍個人賽32強止步，排名27，團體賽則以第8名完成。未料27歲的她周六（18日）突在Instagram發文道：「我們平安的完成亞洲盃啦，肚子裡的小酪梨可以好好休息，不用再被媽媽操還有被刺了……看了上面文字後應該不太明白或者被嚇壞了吧！」

程昕（左二）早前隨中華台北出戰劍擊亞錦賽。（FIE）

她又感謝教練和隊友照顧及關心，「小酪梨的到來是個驚喜更是這趟旅程裡特別的經驗，接下來還是會繼續跟大家分享我的生活，而對於未來，我依舊是一位擊劍選手。事實上日子會有哪些改變？我想勇敢往前走，自然會有答案的！」

隨後她再分享自己比賽的影片，說是「帶著小酪梨參加出生前最後的比賽影片」，終於明確地談及自己懷孕：「亞洲盃（亞錦賽）前一週才發現懷孕快7個月（還是因為看醫生順便驗孕發現）」。

程昕（左二）雖在亞錦賽前發現懷疑，仍決定繼續出戰。（FIE）

懷孕7個月竟不自知，乍聽之下十分匪夷所思，程昕解釋道：「當運動員的這三年都沒有規律生理期（應該說幾乎都沒有了）所以才那麼晚發現，不覺得自己有可能懷孕」，又道：「肚子稍微變大時，以為是吃太多跟宿便（前陣子開始有便秘問題）」。

對於沒有察覺身形變化，她也說：「因為一直保持著運動員的訓練，所以身材才一樣，肚子也藏的好好（現在開始休息應該就會變啦）」。的確，翻看程昕上月的照片，即她懷孕約6個多月時，肚子完全沒有隆起的跡象。

被程昕稱為「小酪梨」的腹中胎兒是男孩子，目前已經8個月大，預產期是9月，未出生已陪伴媽媽經歷許多，她道：「回想起這半年，小酪梨跟我一起完成了全馬、練劍、體能、重量、衝刺、飛輪，各種高強度訓練啊（發現的前一天我還在好市多搬大西瓜呢）……出生前就陪我飛德國、韓國比賽。」

程昕透露，孩子父親「也是練劍的」，並稱「以前完全不想生小孩」、「覺得養10隻貓就好」，但現在心態大為不同：「但發現懷孕後變的期待小生命的到來，想法整個大轉變。」並稱懷孕後變得很易哭，希望可以堅強一點。